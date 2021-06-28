10 yaşındaki Yusuf'un koluna demir korkuluk saplandı
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10 yaşındaki Yusuf'un koluna demir korkuluk saplandı

10 yaşındaki Yusuf'un koluna demir korkuluk saplandı
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

MALATYA'da evlerinin önündeki demir kapının üzerinden atlamaya çalışan Yusuf Y.'nin (10), koluna demir korkuluk saplandı.

MALATYA'da evlerinin önündeki demir kapının üzerinden atlamaya çalışan Yusuf Y.'nin (10), koluna demir korkuluk saplandı. Yusuf, itfaiye erleri tarafından kesilen korkulukla hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Y., bahçeli evlerinin önündeki giriş kapısının üzerinden atlamaya çalıştı. Dengesini kaybeden Yusuf'un kolu demir korkuluklara saplandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye erleri, Yusuf Y.'nin koluna saplanan demir korkuluğu kesti. Sağlık ekiplerince, demir korkulukla birlikte hastaneye kaldırılan Yusuf., gözyaşlarına hakim olamadı. Demir korkuluk parçası, Yusuf'un kolundan ameliyatla alınacak.


10 yaşındaki Yusuf'un koluna demir korkuluk saplandı
10 yaşındaki Yusuf'un koluna demir korkuluk saplandı
10 yaşındaki Yusuf'un koluna demir korkuluk saplandı
10 yaşındaki Yusuf'un koluna demir korkuluk saplandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

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