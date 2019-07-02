10 yaşındaki Tunay, köpek saldırısında yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Tunay Uygur (10) kaldırıma düşerek başından yaralandı. Köpeğin saldırısından çevredekilerin yardımı ile kurtulan Uygur'un başına 10 dikiş atıldı.

Muratlı'nın Kazımdirik Mahallesi Şehit Binbaşı Serkan Doğan Caddesi üzerinde yürüyen Tunay Uygur'a başıboş sokak köpeği saldırdı. Saldırı sonucu yere düşen Uygur başını kaldırıma çarptı. Küçük çocuğun çığlıkları üzerine yardıma gelen vatandaşlar saldırgan köpeği uzaklaştırarak yaralı çocuğu Muratla Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan Uygur'un başına 10 dikiş atıldı. Uygur'un ailesi, ilçede başı boş dolaşan ve saldırgan olan köpeklere bir çözüm bulunmasını istedi.



Kaynak: DHA