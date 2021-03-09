10 yaşındaki oğlunu boğan baba, planlı cinayet öncesi özür dileyip, öpmüş (3)
09.03.2021 17:50 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:54
TUTUKLANDI Konya'da, oğlu Hüseyin Kılınçer'i (10) elleriyle boğarak, öldüren İsmail Kılınçer (32), çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kendini savunamayacak durumdaki alt soya karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
TUTUKLANDI
Konya'da, oğlu Hüseyin Kılınçer'i (10) elleriyle boğarak, öldüren İsmail Kılınçer (32), çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kendini savunamayacak durumdaki alt soya karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı