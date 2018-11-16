10 yaşındaki Küçük Kızın, 43 Yaşındaki Sapığı Döverek Uzaklaştırdığı Anlar Kameraya Yansıdı
Rusya'da 10 yaşındaki bir kız çocuğu, sokakta kendisine saldıran 43 yaşındaki bir pedofili uzaklaştırmak için karate becerilerini kullandı. Olayın ardından soruşturma başlatan polis, saldırganı kısa sürede yakaladı.
Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde bulunan Lesosibirsk kentinde 10 yaşındaki bir kız çocuğu, sokakta çok az insanın olduğu karlı havada kendisine saldıran 43 yaşındaki bir pedofili uzaklaştırmak için karate becerilerini kullandı.
10 YAŞINDAKİ KIZA SALDIRDI
Rusya'da karlı havanın hakim olduğu Lesosibirsk kentinde 10 yaşındaki bir kız çocuğu, okuldan sonraki karate dersine gittiği sırada 43 yaşında bir adamın saldırısına uğradı. Polisten gelen açıklamaya göre, pedofili adam kızın üzerine atlayıp yüzüne birçok kez vurdu, kıyafetlerini çıkarmasını istedi.
KÜÇÜK KIZ KARATE KULLANDI
Küçük kız saldırganı uzaklaştırmak için karate becerilerini kullanırken yaşanan boğuşma yoldan geçen bir kadının dikkatini çekti. Kadın duruma müdahale edince küçük kız olay yerinden kaçtı. Saldırgan tekrar peşinden gitmesine rağmen küçük kız olayı küçük yaralarla atlatıp yetkililere haber verdi. Olayın ardından soruşturma başlatan polis, saldırganı kısa sürede yakaladı.
SALDIRGANA TEKME ATTI
Saldırının görüntüleri ise YouTube'da yayınlandı. Videoda küçük kızın saldırgana tekme atma girişiminde bulunduğu görülüyor.
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Bu zamanda,,tüm aileler çocuklarına kesinlikle,,dövüş sporlarını öğretmelidir..Cevap Yaz 7 Yayından KaldırÖĞRETSE İYİ OLUR : Güzel olur ama videoyu seydedince adam çocuğun ayaklarına oturmuş hareket edememişki yavrucağız eğer kadın gelmeseymiş çocuğun sonu da kötü bitecekmiş artık fanusa koyup büyüteceğiz tüm dünyada ne oluyo böyle5 Yayından Kaldır
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peki bu kamerayla çekebilen zat nasıl aşağı inip müdahale etmeden durabilmiş.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Kiyamam kurban olurum ben kizima.cocuklarin, dini,imani,irki mezhebi,rengi,dili ne olursa olsun onlar bizim gelecegimiz bide savunmasizlar. Onlara kiyanlara rabbim firsat vermesin ve kahru perisan etsin.Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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Yaşı küçük ama cesareti büyükmüşCevap Yaz 6 Yayından Kaldır