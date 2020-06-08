10 yaşındaki Eymen'in öldüğü kazada, sürücü tutuklandı ZONGULDAK'ta, Eymen Burak Altındağ'ın (10) hayatını kaybettiği kazayla ilgili hafif ticari aracın sürücüsü Hanife Yılmaz (43), tutuklandı.

ZONGULDAK'ta, Eymen Burak Altındağ'ın (10) hayatını kaybettiği kazayla ilgili hafif ticari aracın sürücüsü Hanife Yılmaz (43), tutuklandı.

Dün öğle saatlerinde Zonguldak- Ankara yolunun 8'inci kilometresinde meydana gelen kazada, Hanife Yılmaz (43) yönetimindeki 67 ED 441 hafif ticari araç ile Cihan Altındağ'ın (44) kullandığı 67 AH 332 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücü Cihan Altındağ ile otomobilde bulunan eşi İlkay Altındağ (40), çocukları Umut Kadir (18), Eymen Burak Altındağ ile hafif ticari aracın sürücüsü Hanife Yılmaz yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eymen Burak Altındağ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Eymen Burak Altındağ'ın ölüm haberi ailesine henüz verilemediği için cenazesi bugün toprağa verilemedi.

Hemşire olan Hanife Yılmaz ise, jandarmadaki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Yılmaz, 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA