10 yaşındaki Enes mahsur kalan kedilerin hayatını kurtardı
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10 yaşındaki Enes mahsur kalan kedilerin hayatını kurtardı

Sivas'ta ortaokul öğrencisi 10 yaşındaki Enes Şeker, boş dükkanda mahsur kalan 2 kedinin kurtarılmasını sağladı.

23.11.2019 13:36 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:36
10 yaşındaki Enes mahsur kalan kedilerin hayatını kurtardı

'ta ortaokul öğrencisi 10 yaşındaki Enes Şeker, boş dükkanda mahsur kalan 2 kedinin kurtarılmasını sağladı.

Mahallesi 16. Sokak'ta, 2 kedinin boş bir dükkanda mahsur kaldığını gören Enes Şeker, polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri de itfaiyeye verdi. Ekipler kapıyı açamayınca dükkanının sahibine ulaşıldı.

Enes Şeker, dükkan sahibinin kapı açmasıyla dışarı çıkan kedileri besledi.

Kaynak: AA
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