10 yaşındaki Emir, sağlık çalışanları ve teyzesi için dua etti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› 10 yaşındaki Emir, sağlık çalışanları ve teyzesi için dua etti - Haber
Kastamonu, Fatih, Daday

10 yaşındaki Emir, sağlık çalışanları ve teyzesi için dua etti

10 yaşındaki Emir, sağlık çalışanları ve teyzesi için dua etti Sağlık çalışanı teyzesi, yeğeni Emir'den dua etmesi istedi, Emir'de tüm sağlık çalışanları için dua etti 10 yaşındaki Emir, korona virüs salgınının sona ermesi için dua etti Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Kayabağı köyünde...

19.04.2020 12:36 | Son Güncelleme: 19.04.2020 12:38
10 yaşındaki Emir, sağlık çalışanları ve teyzesi için dua etti

10 yaşındaki Emir, sağlık çalışanları ve teyzesi için dua etti

Sağlık çalışanı teyzesi, yeğeni Emir'den dua etmesi istedi, Emir'de tüm sağlık çalışanları için dua etti

10 yaşındaki Emir, korona virüs salgınının sona ermesi için dua etti

KASTAMONU - Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Kayabağı köyünde ikamet eden 10 yaşındaki Emir Kılınç, yatsı ezanının ardından korona virüs salgının sona ermesi için dua etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından korona virüs salgınının sona ermesi için yatsı ezanının ardından yapılan dualar devam ediyor. Daday'a bağlı Kayabağı köyünde yaşayan ve köy imamı Fatih Kılınç'ın oğlu olan 10 yaşındaki Emir Kılınç, yatsı ezanının ardından dua etti. Tüm sağlık çalışanları için, ülkemiz için ve sağlık personeli olan teyzesi için dua eden Emir Kılınç, duasında korona virüs salgının biran önce son bulmasını istedi.

10 yaşındaki Emir Kılınç, duasında şunları söyledi: "Ey bu okunan ezanların sahibi yüce Rabbimiz sana sığındık kapına geldik, ellerimizi semaya dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametine açtık. Peygamberlerin mazlumların ve muhtaçların dualarına icabet ettiğin gibi şuan da yaptığımız duaların kabul eyle Allah'ım. Bizleri umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle Allah'ım. Bütün dünyayı kuşatan salgın hastalık karşında bizlere inayetini lütuf eyle Allah'ım. Gazabından rızana, azabından affına sığınırız. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Şuanda huzurunda ellerini açarak Amin diyen kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle Allah'ım. Her daim mağdurların, mazlumların, gariplerin yanında yer almış çaresizlere kucak açmış necip milletimizden rahmetini esirgeme Allah'ım. İlahi yarabbi hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva borçlularımıza kolaylıklar nasip eyle Allah'ım. Yarabbi zor günlerden geçiyoruz Birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi daim eyle Allah'ım. Yarab, bu zor zamanlarda büyük bir özveri ile gece gündüz demeden çalışan başta sağlık görevlilerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımıza yardım eyle Allah'ım. Bizlere taşıyamayacağımız ağır yükleme Allah'ım. Yarabbi dünya imtihanımızı kolaylaştır. Musibetler karşısında bilincimizi ve direncimizi artır. Bizlere sabır ve metanet ver Allah'ım. İlahi Yarabbim dünyada ve ahirette mahşer gününde mahcup ve mahsun olmaktan cümlemizi muhafaza eyle Allah'ım"

Daday Kayabağı Köyü Cami İmam Hatibi Fatih Kılınç ise, "Bu zorlu zaman zarfında sizinde bildiğiniz gibi her akşam minarelerimizden dualar yapıyoruz. Bu akşam oğlum bu duayı yapmak istedi. Bizde camimizde ona müsaade ettik. Çok meraklıydı. Ayrıca teyzesi hemşire ona ve tüm sağlık çalışanlarına dua etmek istedi" dedi.

Emir Kılınç da, "Ben Allah'ımı ve Peygamberimizi çok seviyorum. Bu salgın sürecinde başta teyzem olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına kendim dua etmek istedim. Allah kabul etsin ve yardım etsin" diye konuştu.

10 yaşındaki Emir, sağlık çalışanları ve teyzesi için dua etti

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı Haber
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin Haber
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu Haber
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir Haber
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir
Tüm mahalleyi tedirgin eden olay! Toprak aniden çöktü, 15 metre oyuk oluştu Haber
Tüm mahalleyi tedirgin eden olay! Toprak aniden çöktü, 15 metre oyuk oluştu
Muhtar bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı Haber
Muhtar bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı
Son dakika: CHP'li belediyenin yasaklanan ekmek dağıtımı uygulamasına AK Parti'den ilk yorum: Bunun adı paralel yapıdır
Son dakika: CHP'li belediyenin yasaklanan ekmek dağıtımı uygulamasına AK Parti'den ilk yorum: Bunun adı paralel...
David Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu
David Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım
Otomobilin çarpıp minibüsün üzerinden geçtiği gencin son anları kamerada
Otomobilin çarpıp minibüsün üzerinden geçtiği gencin son anları kamerada
Akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti
Akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti
İngiltere'de 18 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte 888 kişi daha koronavirüsten öldü
İngiltere'de 18 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte 888 kişi daha koronavirüsten öldü
Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi
Van Valisi, korona hastalarını gizleyen muhtarla ilgili konuştu: Bizi sıkıntıya sokacak
Van Valisi, korona hastalarını gizleyen muhtarla ilgili konuştu: Bizi sıkıntıya sokacak
Manchester United, kalan maçları taraftarsız oynarsa 21 milyon sterlin kaybedebilir
Manchester United, kalan maçları taraftarsız oynarsa 21 milyon sterlin kaybedebilir
Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı
Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı
İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı
İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı
Ömer Bayram: Ailemde bir kişide korona var
Ömer Bayram: Ailemde bir kişide korona var
Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 2 milyon 300 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 590 bini geçti
Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 2 milyon 300 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 590 bini geçti
Sadece hasat döneminde geçerli olmak üzere, ayçiçeği yağı ve tohumunun ithalatında gümrük vergisi düşürüldü
Sadece hasat döneminde geçerli olmak üzere, ayçiçeği yağı ve tohumunun ithalatında gümrük vergisi düşürüldü
Kuyumcular gram altının yıl sonunda 410 lirayı görmesini bekliyor
Kuyumcular gram altının yıl sonunda 410 lirayı görmesini bekliyor
Herkes evlere kapandı, Cezayirli vatandaş boş parkta uyumayı tercih etti
Herkes evlere kapandı, Cezayirli vatandaş boş parkta uyumayı tercih etti
Taşköprü sarımsağının kilogram fiyatı 2 ayda 20 lira artarak 55 lira oldu
Taşköprü sarımsağının kilogram fiyatı 2 ayda 20 lira artarak 55 lira oldu
Talas Belediyesi, evde kalan vatandaşları için kitap kampanyası başlattı
Talas Belediyesi, evde kalan vatandaşları için kitap kampanyası başlattı
Koronayı yenen sağlıkçı, gün gün yaşadıklarını anlattı: Başta grip zannettim
Koronayı yenen sağlıkçı, gün gün yaşadıklarını anlattı: Başta grip zannettim
İran, İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası'ndan kredi talep etti
İran, İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası'ndan kredi talep etti
İmamoğlu'na 'Seni paramparça edeceğim' diyen şahsa 11 yıl hapis cezası istendi
İmamoğlu'na "Seni paramparça edeceğim" diyen şahsa 11 yıl hapis cezası istendi
Mario Lemina favori 11'inde Falcao'ya, teknik direktör olarak da Fatih Terim'e yer verdi
Mario Lemina favori 11'inde Falcao'ya, teknik direktör olarak da Fatih Terim'e yer verdi
Kevin-Prince Boateng'den iddialı şampiyonluk açıklaması: İnanılmaz bir kutlama yapacağız
Kevin-Prince Boateng'den iddialı şampiyonluk açıklaması: İnanılmaz bir kutlama yapacağız
Bağcılar'da bir marketteki hırsız, 8 şampuanı koynuna sığdırarak müşteri kılığında dükkandan ayrıldı
Bağcılar'da bir marketteki hırsız, 8 şampuanı koynuna sığdırarak müşteri kılığında dükkandan ayrıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özlem Zengin Süleyman Soylu Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kibariye Ebru Şallı Yıldız Tilbe Rafet El Roman
Spor Falcao Ali Koç Emre Belözoğlu Ivan Obradovic Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İran Nisan Futbolcu Galatasaray
Şu an buradasınız: 10 yaşındaki Emir, sağlık çalışanları ve teyzesi için dua etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.4.2020 15:02:08. #1.15#
title