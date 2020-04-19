10 yaşındaki Emir sağlık çalışanları ve teyzesi için dua etti Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Kayabağı köyünde ikamet eden 10 yaşındaki Emir Kılınç, yatsı ezanının ardından korona virüs salgının sona ermesi için dua etti.

Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Kayabağı köyünde ikamet eden 10 yaşındaki Emir Kılınç, yatsı ezanının ardından korona virüs salgının sona ermesi için dua etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından korona virüs salgınının sona ermesi için yatsı ezanının ardından yapılan dualar devam ediyor. Daday'a bağlı Kayabağı köyünde yaşayan köy imamı Fatih Kılınç'ın 10 yaşındaki oğlu Emir Kılınç, yatsı ezanının ardından dua etti. Tüm sağlık çalışanları için, ülkemiz için ve sağlık personeli olan teyzesi için dua eden Emir, duasında korona virüs salgının biran önce son bulmasını diledi. Emir Kılınç, duasında şunları söyledi:

"Ey bu okunan ezanların sahibi yüce Rabbimiz sana sığındık kapına geldik, ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametine açtık. Peygamberlerin, mazlumların ve muhtaçların dualarına icabet ettiğin gibi şu anda yaptığımız duaları kabul eyle Allah'ım. Bizleri umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle Allah'ım. Bütün dünyayı kuşatan salgın hastalık karşısında bizlere inayetini lütuf eyle Allah'ım. Gazabından rızana, azabından affına sığınırız. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Şu anda huzurunda ellerini açarak amin diyen kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle Allah'ım. Her daim mağdurların, mazlumların, gariplerin yanında yer almış, çaresizlere kucak açmış necip milletimizden rahmetini esirgeme Allah'ım. İlahi Yarabbi hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza kolaylıklar nasip eyle Allah'ım. Yarabbi zor günlerden geçiyoruz. Birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi daim eyle Allah'ım. Yarab, bu zor zamanlarda büyük bir özveri ile gece gündüz demeden çalışan başta sağlık görevlilerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımıza yardım eyle Allah'ım. Bizlere taşıyamayacağımız ağır yük yükleme Allah'ım. Yarabbi dünya imtihanımızı kolaylaştır. Musibetler karşısında bilincimizi ve direncimizi artır. Bizlere sabır ve metanet ver Allah'ım. İlahi Yarabbim dünyada ve ahirette mahşer gününde mahcup ve mahzun olmaktan cümlemizi muhafaza eyle Allah'ım."

Daday Kayabağı Köyü Cami İmam Hatibi Fatih Kılınç, "Bu zorlu zaman zarfında sizinde bildiğiniz gibi her akşam minarelerimizden dualar yapıyoruz. Bu akşam oğlum bu duayı yapmak istedi. Bizde camimizde ona müsaade ettik. Çok meraklıydı. Ayrıca teyzesi hemşire, ona ve tüm sağlık çalışanlarına dua etmek istedi" dedi.

Emir ise, "Ben Allah'ımı ve Peygamberimizi çok seviyorum. Bu salgın sürecinde başta teyzem olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına kendim dua etmek istedim. Allah kabul etsin ve yardım etsin" diye konuştu.

(Serkan Yılmaz/İHA)

Kaynak: İHA