10 yaşındaki Elanur Türkiye'nin gururu oldu

13.02.2020 18:56 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:57

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Elanur Akıncı (10), 7 bin 328 kişinin katıldığı Kanada merkezli 'Uluslararası Caribou Matematik' yarışmasında dünya birincisi oldu.

Kemalpaşa Merkez Atatürk İlkokulu öğrencisi Elanur Akıncı, 'Uluslararası Caribou Matematik' yarışmasında 7 bin 328 kişi arasından birinci olarak Türkiye'nin gündemine oturdu. Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerin arasına giren Elanur'un, matematik alanında düzenlenen birçok yarışmada derecesi bulunuyor. Matematiği çok sevdiğini ve düzenlenen birçok yarışmaya katılmaya çalıştığını belirten Elanur Akıcı, ileride bilim insanı veya mimar olmak istediğini belirtti. Akıncı, "Yarışmaya öğretmenim ile birlikte hazırlandım. Birçok test çözdüm. Mayın tarlası ve sudoku gibi farklı tarzda testleri seviyorum. Daha önce de bu tür yarışmalara katılmıştım. Kanguru, Tales ve Caribou yarışmalarına önceden katılmıştım. Bu yarışmada dünya birincisi olacağımı hiç düşünmemiştim. Birinci olduğumu öğrendiğimde çok şaşırdım. Ancak birinci olmak çok güzel bir duygu" dedi.

Elanur Akıncı'nın annesi Kezban Akıncı da kızının başarısı ile gurur duyduğunu söyledi. Anne Akıncı, "Böylesi bir başarıyı açıkçası beklemiyordum. Sınava girdikten sonra soruların çok kolay olduğunu söyledi. Birinci olduğunu öğrendiğinde çok sevindi. Şu andaki ilgiden de oldukça memnun. Kızımın başarısında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.'ELANUR ÇOK FARKLI BİR ÖĞRENCİ'Elanur Akıncı'nın öğretmeni Gülsüm Ceylan da Elanur'un okula başladığı ilk yıllardan itibaren çok farklı bir öğrenci olduğunu belirterek, "Elanur'un ablasının da öğretmeni bendim. Elanur'u okula başlamadan önce tanıyordum. Çok farklı ve zeki bir çocuğumuz. Birinci sınıfta Bilim ve Sanat Merkezi'nin sınavlarına yönlendirdik. Sınavı kazandı ve 3 yıldır BİLSEM'e devam ediyor. Elanur, pratik zekası olan bir çocuk. Sadece matematik değil, bütün derslerinde oldukça başarılı. BİLSEM'in yönlendirmesi ile birçok sınavlara girdi ve bu sınav ve yarışmalarda birçok derece aldı. Sınıfta çok uyumlu ve arkadaşları tarafından da çok sevilen bir öğrencimiz. Araştırmayı ve bir şeyler üretmeyi çok seviyor. Özellikle matematikte, kendine has bir tarzı var. Çözümü kendi ürettiği şekillerde çözümleyebiliyor. Geleceği açık bir çocuğumuz, inşallah Elanur'u ileride iyi yerlerde görürüz. Vatanımıza ve milletimize hayırlı bir evlat olur diye düşünüyorum. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.HALUK LEVENT'TEN EĞİTİM BURSU

Başarısı ile sosyal medyada gündem olan Elanur Akıncı'ya bir destek de Ahbap Platformu kurucusu sanatçı Haluk Levent'ten geldi. Levent, Ahbap Derneği olarak Elanur Akıncı'ya eğitim bursu vereceklerini sosyal medyadan açıkladı. Elanur Akıncı ile telefonda kısa bir süre görüntülü konuşan Haluk Levent, Elanur ile en kısa sürede tanışmak istediğini ve çok yakın bir zamanda okulunu ziyarete geleceği sözünü verdi.

Kaynak: DHA