10 yaşındaki Duhan harçlıklarını biriktirerek sokak hayvanlarına destek oluyor
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10 yaşındaki Duhan harçlıklarını biriktirerek sokak hayvanlarına destek oluyor

10 yaşındaki Duhan harçlıklarını biriktirerek sokak hayvanlarına destek oluyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta harçlıklarını biriktirerek aldığı mamalarla ailesiyle uzak mahallelere giderek sokak hayvanlarını besleyen 10 yaşındaki Duhan Durmuş, hayvan sevgisiyle örnek oluyor.

Zonguldak'ta harçlıklarını biriktirerek aldığı mamalarla ailesiyle uzak mahallelere giderek sokak hayvanlarını besleyen 10 yaşındaki Duhan Durmuş, hayvan sevgisiyle örnek oluyor.

Dilşah ve Cumhur çiftinin çocukları Duhan Durmuş, evlerinde besledikleri 2 kedi ve köpeğin yanı sıra sokak hayvanlarına da yardım etme isteğini ailesine iletti.

Ailenin, çocuklarının doğru para harcama alışkanlığı kazanabilmesi, yardım etmeyi ve paylaşmayı daha iyi öğrenebilmesi için sokak hayvanlarına yardım edebileceğini söylemesi üzerine Duhan, yaklaşık 2 yıl önce harçlıklarını biriktirmeye başladı.

Yeterli miktara ulaştığını düşündüğü harçlıklarıyla belli dönemlerde annesiyle veteriner kliniğine giderek mama alan ve klinikteki hayvanların tedavilerine destek olan Duhan, uzak mahallelerdeki sokak hayvanlarına da ulaşarak onları elleriyle besliyor.

Özellikle Kovid-19 salgını sürecinde de sokak hayvanlarına olan desteğini ailesiyle sürdürmeye devam eden Duhan, sevgisini ve merhametini ilgilendiği yaklaşık 100 sokak hayvanından eksik etmemeye çalışıyor.

"Sokak hayvanlarını ömürlük sevsinler"

Duhan Durmuş, AA muhabirine, kendi harçlıklarıyla sokak hayvanlarına yardım etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Ailesinin de hayvansever olduğunu dile getiren Durmuş, "Bütün hayvanların yaşama hakkına saygı duyuyorum. Her canlının bir özelliği vardır. Aileme fikrimi açtığımda benim bu fikrime çok iyi yaklaştılar, beni tebrik ettiler. Klinikte tedavi gören hasta hayvanlara bakıp onlara destek olmaya çalışıyorum. Aldığım mamaları uzak mahallelere getiriyorum ve sokak hayvanlarına veriyorum." diye konuştu.

Ailesinin her zaman destek olup arkasında durduğunu anlatan Durmuş, "Sokak hayvanlarına sahip çıkanlar, onları hiçbir zaman bırakmasınlar, onları ömürlük sevsinler." dedi.

Anne Dilşah Durmuş da küçük yaşlardan itibaren hayvanlarla büyüyen çocuklarına bakma sorumluluğu vermeye çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Hayvansever bir çocuk olması, onun hayatı boyunca merhametli, düzgün ve duygusal olmasını sağlayacak. Duhan, harçlıklarını biriktirip böyle bir düşünceye sahip oldu. Biz de ona destek olmak istedik. Ailesi olarak Duhan'la gurur duyuyoruz, inşallah hayatı boyunca böyle duyarlı bir insan olur."

"Duhan'ın örnek davranışı herkese rol modellik teşkil ediyor"

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (Haykonfed) İl Temsilcisi Suzan Arığ ise Duhan'ın hayvanlara olan merhameti ve sevgisiyle yaşıtlarına örnek olduğunu ifade etti.

Duhan'ın hayvanların haklarını çok iyi bilen bir çocuk olduğunu aktaran Arığ, "Harçlıklarıyla biriktirdiği paralarla sokak canları için mamalar aldı, kendi elleriyle besledi. Hatta artan parasını da sokak hayvanlarının tedavilerini yaptıran gönüllü hayvanseverlere vererek tedavilerine katkıda bulundu." dedi.

Arığ, çocukları hayvan sevgisiyle yetiştirmenin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hayvanı seven her şeyi sever. Çünkü zincirin en küçük halkası, en zayıf halkası hayvanlardır. Hayvana olan sevgi silsile yoluyla gider. Hayvana olan her türlü zulüm en son insana yaklaşır. Duhan'ın bu sevgisi, örnek davranışı herkese örnek, bir rol modellik teşkil ediyor. Aileden hayvan sevgisi, hakları ve buna paralel olarak insan sevgisiyle büyürse böyle bir davranışı sergiler."

10 yaşındaki Duhan harçlıklarını biriktirerek sokak hayvanlarına destek oluyor
10 yaşındaki Duhan harçlıklarını biriktirerek sokak hayvanlarına destek oluyor
10 yaşındaki Duhan harçlıklarını biriktirerek sokak hayvanlarına destek oluyor
10 yaşındaki Duhan harçlıklarını biriktirerek sokak hayvanlarına destek oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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