10 yaşındaki Defne'den sokak hayvanları için duygulandıran afiş
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

10 yaşındaki Defne'den sokak hayvanları için duygulandıran afiş

Zonguldak'ta 10 yaşındaki hayvansever Defne Duman, sokak hayvanlarına sahip çıkmak amacıyla kendi hazırladığı notları sokaklara asıyor.

10 yaşındaki Defne'den sokak hayvanları için duygulandıran afiş
13.06.2020 12:48 | Son Güncelleme: 13.06.2020 12:53

Zonguldak'ta 10 yaşındaki hayvansever Defne Duman, sokak hayvanlarına sahip çıkmak amacıyla kendi hazırladığı notları sokaklara asıyor.

Zonguldak merkezde 10 yaşındaki Defne Duman sokak hayvanlarını korumak ve aç kalmalarını önlemek amacıyla, not hazırladı. Duman, hazırladığı notu fotokopi çektirerek çoğaltıp sokaklara astı. Duyarlı küçük çocuğun hazırladığı notlar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Öte yandan bazı esnaflar, Defne Duman'ın hazırladığı notlara duyarsız kalmayarak dükkanlarının önlerine su ve mama kapları koydu. Defne Duman'ın hazırladığı işte o notta şu ifadeler yer alıyor:

"Hayvanları koruyalım. Onlara vurmayalım. Sonuçta onlarda birer canlı. Onlara eziyet etmeyelim. Zevkimize göre vurup taşlamayalım. O hayvanlar adına onların bize muhtaç olduğunu unutmayalım. Onlara zorbalık yapanlara savaşalım. Çünkü biz Zonguldak'ız dört ayaklı dostlarımızı unutmayız. Siz de mahallenizde bir kap mama ve su koyarak canlılara sahip çıkalım. Ben bu yazıyı öncelikle insanların hayvanları anlaması ve biraz onlara destek olmak için astım. Bir farklılık oluşturmak istedim. Bazı kişiler okuyor. Okumaları hoşuma gidiyor. Yazdıklarımı bilinç altında tutuyorlar. Hayvanların da canlı olduğunu yazdım. Eziyet etmememiz gerektiğini yazdım." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi Haber
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı Haber
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu Haber
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı Haber
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz Haber
Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz
Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneğini devam etmeyecek
Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneğini devam etmeyecek
Cezaevindeki Demirtaş, Twitter'dan paylaşım yaptı: HDP, Millet İttifakı'nın parçası değildir
Cezaevindeki Demirtaş, Twitter'dan paylaşım yaptı: HDP, Millet İttifakı'nın parçası değildir
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü
ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor
Bakan Soylu paylaştı: Türkiye'yi kana bulamak isteyen terörist sınırda yakalandı
Bakan Soylu paylaştı: Türkiye'yi kana bulamak isteyen terörist sınırda yakalandı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Sıcaklık koronaya etki etmez, pandeminin mevsimi olmaz
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Sıcaklık koronaya etki etmez, pandeminin mevsimi olmaz
Metruk binada işlenen cinayeti 'tespih' detayı aydınlattı
Metruk binada işlenen cinayeti "tespih" detayı aydınlattı
Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı
Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı
Koronavirüste ikinci dalga riski orta ile yüksek derecede öngörülüyor
Koronavirüste ikinci dalga riski orta ile yüksek derecede öngörülüyor
Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor
Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
İstanbul Valiliği, yüzme alanları ve plajlarda alınması gereken önlemlerle ilgili genelge yayımladı
İstanbul Valiliği, yüzme alanları ve plajlarda alınması gereken önlemlerle ilgili genelge yayımladı
Beyoğlu'nda bıçaklı saldırıya şahit olan vatandaşlar polise konuşmak istemedi
Beyoğlu'nda bıçaklı saldırıya şahit olan vatandaşlar polise konuşmak istemedi
CHP'de Kovid-19 alarmı! Kılıçdaroğlu ile görüşen kişide koronavirüs çıktı
CHP'de Kovid-19 alarmı! Kılıçdaroğlu ile görüşen kişide koronavirüs çıktı
Pendik'te yürekleri ağza getiren kaza: 3'ü ağır 4 yaralı
Pendik'te yürekleri ağza getiren kaza: 3'ü ağır 4 yaralı
Beşiktaş Kulübü, 'Bırakmam Seni' kampanyasını tanıttı
Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" kampanyasını tanıttı
12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı
12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı
Altının kilogramı 381 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 381 bin 500 liraya yükseldi
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu
Ozan Tufan'ın kırmızı kartı sonrası, Emre Belözoğlu hakeme sert tepki gösterdi
Ozan Tufan'ın kırmızı kartı sonrası, Emre Belözoğlu hakeme sert tepki gösterdi
Ali Babacan Twitter'ın bazı hesapları kapatmasına 'Utanç verici' dedi, Bakan Varank sert çıktı
Ali Babacan Twitter'ın bazı hesapları kapatmasına "Utanç verici" dedi, Bakan Varank sert çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Leyla Güven Engin Altay Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Polat Fatma Girik Mariah Carey Demet Akalın
Spor Can Bartu Lionel Messi Nihat Özdemir Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Twitter Instagram Kayserispor
Şu an buradasınız: 10 yaşındaki Defne'den sokak hayvanları için duygulandıran afiş - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 12:55:48. #1.15#
title