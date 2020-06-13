10 yaşındaki Defne'den sokak hayvanları için duygulandıran afiş Zonguldak'ta 10 yaşındaki hayvansever Defne Duman, sokak hayvanlarına sahip çıkmak amacıyla kendi hazırladığı notları sokaklara asıyor.

Zonguldak'ta 10 yaşındaki hayvansever Defne Duman, sokak hayvanlarına sahip çıkmak amacıyla kendi hazırladığı notları sokaklara asıyor.

Zonguldak merkezde 10 yaşındaki Defne Duman sokak hayvanlarını korumak ve aç kalmalarını önlemek amacıyla, not hazırladı. Duman, hazırladığı notu fotokopi çektirerek çoğaltıp sokaklara astı. Duyarlı küçük çocuğun hazırladığı notlar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Öte yandan bazı esnaflar, Defne Duman'ın hazırladığı notlara duyarsız kalmayarak dükkanlarının önlerine su ve mama kapları koydu. Defne Duman'ın hazırladığı işte o notta şu ifadeler yer alıyor:

"Hayvanları koruyalım. Onlara vurmayalım. Sonuçta onlarda birer canlı. Onlara eziyet etmeyelim. Zevkimize göre vurup taşlamayalım. O hayvanlar adına onların bize muhtaç olduğunu unutmayalım. Onlara zorbalık yapanlara savaşalım. Çünkü biz Zonguldak'ız dört ayaklı dostlarımızı unutmayız. Siz de mahallenizde bir kap mama ve su koyarak canlılara sahip çıkalım. Ben bu yazıyı öncelikle insanların hayvanları anlaması ve biraz onlara destek olmak için astım. Bir farklılık oluşturmak istedim. Bazı kişiler okuyor. Okumaları hoşuma gidiyor. Yazdıklarımı bilinç altında tutuyorlar. Hayvanların da canlı olduğunu yazdım. Eziyet etmememiz gerektiğini yazdım." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA