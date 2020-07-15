10 yaşındaki çocuk, tablet almak için biriktirdiği parayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan 6. sınıf öğrencisi Muhammet Sefa Eker, tablet bilgisayar almak için biriktirdiği 153 TL'yi Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan 6. sınıf öğrencisi Muhammet Sefa Eker, tablet bilgisayar almak için biriktirdiği 153 TL'yi Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Annesi Gül Eker'in verdiği harçlıkları tablet bilgisayar almak için biriktiren ancak 15 Temmuz anısına Mehmetçik Vakfı'na bağışlamaya karar veren Muhammet Sefa Eker, "Öncelikle 15 Temmuz gazi ve şehitlerimiz minnetle anıyorum, benim annemin küçük bir bakkalı var. 15 Temmuz şehit ve gaziler için basılan paralardan tablet almak için her gün bu paralardan veriyordu. Ben de anneme bu paralarla diğer paralar arasındaki farkı sordum. Annem bana 15 Temmuz'un önemini anlattı ve bende bu 153 TL'yi Mehmetçik Vakfı'na bağış yapmaya karar verdim. Ben de bu cennet vatana koruyucu bir asker olmak istiyorum. Allah, vatanımızı 15 Temmuz'lardan korusun" dedi.

Muhammet Sefa Eker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini ve bir gün onu görmeyi hayal ettiğini de sözlerine ekledi. - HATAY

Kaynak: İHA