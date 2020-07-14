10 yaşındaki çocuk tablet almak için biriktiği parayı Mehmetçik Vakfına bağışlamak istiyor Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan 6'ncı sınıf öğrencisi Muhammet Sefa Eker tablet almak için biriktirdiği parayı Mehmetçik Vakfına bağışlamaya karar verdi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan 6'ncı sınıf öğrencisi Muhammet Sefa Eker tablet almak için biriktirdiği parayı Mehmetçik Vakfına bağışlamaya karar verdi.

Kırıkhan ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki 6'ncı sınıf öğrencisi Muhammet Sefa Eker, tablet almak için biriktiğini 15 Temmuz anısına basılan paraları (153 TL) Mehmetçik Vakfına bağışlamaya karar verdi. Gazi ve şehitleri minnet ile andığını söyleyen Muhammet Sefa Eker, "Benim annemin küçük bir bakkalı var, 15 Temmuz Şehit ve Gaziler için basılan paralardan tablet almam için veriyordu. Bende anneme bu paraların diğer paralardan farkını sordum. Annem bana 15 Temmuz'un önemini anlattı" dedi.

"Tablet için biriktiği parayı Mehmetçik Vakfına bağışlamak istiyor"

6'ncı sınıf öğrenici Muhammet Sefa Eker, "15 Temmuz Şehit ve Gazileri için basılan paranın önemini annem anlattıktan sonra tablet almak için biriktiğim parayı Mehmetçik Vakfına bağışlamak istiyorum. Bende bu cennet vatana koruyucu bir asker olmak istiyorum. Bu cennet vatanımızı Allah 15 Temmuz gecesinden korusun, Sayın Cumhurbaşkanımız çok seviyorum onu görmek istiyorum" diye sözlerini tamamladı. - HATAY

Kaynak: İHA