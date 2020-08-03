10 yaşındaki çocuk metruk binanın yıkılan duvarın altında ölü bulundu
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10 yaşındaki çocuk metruk binanın yıkılan duvarın altında ölü bulundu

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde akşamüstü evden çıkan ve ailesinin haber alamaması üzerine hakkında kayıp başvurusunda bulunduğu 10 yaşındaki Yusuf Efe Bekar, evinin bir üst sokağında bulunan metruk bir binanın yıkılmış duvarının altında ölü bulundu.

10 yaşındaki çocuk metruk binanın yıkılan duvarın altında ölü bulundu
03.08.2020 01:19 | Son Güncelleme: 03.08.2020 01:23

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde akşamüstü evden çıkan ve ailesinin haber alamaması üzerine hakkında kayıp başvurusunda bulunduğu 10 yaşındaki Yusuf Efe Bekar, evinin bir üst sokağında bulunan metruk bir binanın yıkılmış duvarının altında ölü bulundu.

Olay, saat 23.40 sıralarında ilçeye bağlı Şehit İbrahim Kundakçı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Efe Bekar,  saat 15.00 sıralarında oynamak için evden çıktı. Yaklaşık bir saat sonra oğulları Bekar'ı kontrol etmek için evlerinin kapısının önüne çıkan Ayşe ve Muzaffer Bekar çifti, çocuklarını göremedi. Anne-baba bunun üzerine mahallede Yusuf'u aramaya başladı. Aramadan sonuç alamayan aile bir süre sonra durumu polise bildirdi.

Polis ve mahalle sakinleri kayıp Yusuf'u bulmak için bölgede arama yapmaya başladı. Bir süre sonra mahalle sakinlerinden biri evin bir üst sokağında bulunan metruk binanın duvarının yıkıldığını ve altında Yusuf Efe Bekar'ın hareketsiz yattığını gördü. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk incelemesi sonrası yıkıntı duvarın altında kalan Yusuf Efe Bekar'ın hayatını kaybettiği belirledi. Küçük çocuğun ailesi acı haberi aldıktan sonra sinir krizi geçirdi. Yusuf Efe Bekar'ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

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