10 Yaşındaki Çocuk, Çikolataya Toplu İğne Saplayıp Arkadaşlarına Yedirmeye Kalktı
İstanbul'da bir ilkokulda arkadaşlarına, içine toplu iğne koyduğu çikolataları yedirmeye kalkan öğrencinin velisi ile öğretmeni davalık oldu.
İstanbul'da kantinden aldığı çikolataların içine toplu iğne saplayarak arkadaşlarına yedirmeye kalkan öğrenci, öğretmeni tarafından ihbar edildi. Öğrenci velisi ise oğlunun olayda kusursuz olduğunu ileri sürerek öğretmeni suçladı.
KANTİNDEN ALDIĞI ÇİKOLATALARA İĞNE SAPLADI
Olay, geçtiğimiz yıl 8 Aralık günü Beşiktaş İlkokulu'nda meydana geldi. 41 yaşındaki Esengül Ö.'nün sınıfında, iddiaya göre davranış bozukluğu tanısı konan Süleyman A. isimli bir öğrencisi bulunuyordu. İddiaya göre 10 yaşındaki Süleyman, kantinden satın aldığı çikolataların içine toplu iğne saplayarak, bu çikolataları zorla arkadaşlarına yedirmeye çalıştı.
YEMEK İSTEMEYEN ARKADAŞLARINI DARP ETTİ
Çikolatayı yemek istemeyen arkadaşlarını ise darp etti. Öğretmen tarafından durum okul yönetimine iletildi.
OKUL YÖNETİMİ, OLAYI ÖĞRENCİNİN AİLESİNE İLETTİ
Okul yönetimi durumu tutanak altına aldı ve öğrencinin bu durumunu ailesine iletti. Süleyman'ın annesi Songül A., oğlunun bu şekilde davranmayacağını belirterek durumun sınıf öğretmeninden kaynaklandığını ileri sürdü.
VELİ, ÖĞRETMENİ SUÇLAYIP DARP ETMEYE KALKTI
Okul müdürü ve rehber öğretmenin yanında gerçekleşen görüşmede yine iddiaya göre sinirlenen veli, öğretmeni darp etmeye çalıştı. Bu sırada, "Kocam bu tutanağı görürse ölümlerden ölüm beğen. Sana gününü göstereceğim" şeklinde sözler sarf ettiği de öne sürüldü.
ÖĞRETMEN VELİYE DAVA AÇTI
Bu durum sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran öğretmen, velinin tehdit ve hakaret gerekçesiyle cezalandırılmasını istedi. Dava önümüzdeki günlerde görülecek.
(Kaynak: Sabah)
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Öyle aileden böle öğrenci çıkması normal. Geleceğin katillerini böyle sözde analar babalar yetiştiriyor işte.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bu çoçuk evde ne yaşıyor da böyle pskopat oluyor aile nin suçu karnını doyurmakla anne baba olunmuyorCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Kötü örnek olan durumları haber yaparak davranış bozukluğu kişilere yol gösterdiğinizin farkındamısınız?Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Eğitim yok bitmiş sınıflara akıllı tahta koymakla akıllı eğitim yapılmıyor.eğitim ailede başlar aile bozuk sorunluysa çocuk da sorunlu .o çikilotaları bunu yapana yidireceksin ki aklı başına gelsin .Öğretmen ne yapsın ? DNA senin ve basın dan gelme ..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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suç velideCevap Yaz 6 Yayından Kaldır