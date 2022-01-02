10 yaşındaki çocuğun yüzüne demir saplandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

10 yaşındaki çocuğun yüzüne demir saplandı

10 yaşındaki çocuğun yüzüne demir saplandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Niğde'de arkadaşlarıyla koşarken düşen 10 yaşındaki Suriyeli çocuğun yüzüne demir saplandı.

NİĞDE (İHA) - Niğde'de arkadaşlarıyla koşarken düşen 10 yaşındaki Suriyeli çocuğun yüzüne demir saplandı.

Halepli İsa arkadaşlarıyla birlikte Hudavet Hatun parkında oyun oynarken evlerine doğru koşmaya başladı. Bir anda dengesini kaybeden küçük İsa duvardan bahçeye düştü. Düştü yerde bulunan beton bloktaki demir yüzüne saplandı. Acı içerisinde kıvranan çocuğun yüzüne saplanan demiri görenler hemen sağlık ekipleri ve itfaiyeye haber verdi. Niğde Belediyesi itfaiyesi ekipleri küçük İsa'nın yüzüne saplanan demiri elektrikli testere ile keserek onu demir bloktan kurtardı. Sağlık ekipleri küçük İsa'yı Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldılar.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

10 yaşındaki çocuğun yüzüne demir saplandı

10 yaşındaki çocuğun yüzüne demir saplandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title