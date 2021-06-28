10 yaşındaki çocuğun koluna demir korkuluk saplandı
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10 yaşındaki çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

10 yaşındaki çocuğun koluna demir korkuluk saplandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da koluna demir korkuluk saplanan çocuk, itfaiye ekiplerinin korkuluğu kesmesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da koluna demir korkuluk saplanan çocuk, itfaiye ekiplerinin korkuluğu kesmesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Depo Sokak'ta bulunan bir bahçenin kapısından atlamaya çalışan 10 yaşındaki çocuğun koluna demir korkuluk saplandı. Durumun fark edilmesiyle itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 5 dakikalık çalışma neticesinde çocuğun koluna saplanan demir korkuluğu kesti. Demirin kesilmesi sonrasında küçük çocuk Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

10 yaşındaki çocuğun koluna demir korkuluk saplandı
10 yaşındaki çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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