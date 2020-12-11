10 yaşındaki çocuğu taciz eden esnaf tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

10 yaşındaki çocuğu taciz eden esnaf tutuklandı

11.12.2020 23:04 | Son Güncelleme: 11.12.2020 23:08
10 yaşındaki çocuğu taciz eden esnaf tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 10 yaşındaki erkek çocuğa tacizde bulunduğu iddia edilen esnaf tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 10 yaşındaki erkek çocuğa tacizde bulunduğu iddia edilen esnaf tutuklandı.

İddiaya göre, Turgutlu'da esnaflık yapan H.A. isimli şahıs, 10 yaşındaki bir erkek çocuğuna tacizde bulundu. Olaydan haberdar olan aile, esnaf hakkında suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili yapılan soruşturma kapsamında H.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan H.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Dört yaşındaki çocuğu tüfekle vuran maganda tutuklandı
Dört yaşındaki çocuğu tüfekle vuran maganda tutuklandı
İstanbul'da dizi seti çalışanlarını taciz eden 2 kişi tutuklandı
İstanbul'da dizi seti çalışanlarını taciz eden 2 kişi tutuklandı
Sulama kanalında boğulan 2 yaşındaki çocukla ilgili 2 kişi tutuklandı
Sulama kanalında boğulan 2 yaşındaki çocukla ilgili 2 kişi tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Fahrettin Koca Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cemal Hünal Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe
Spor Sörloth Ersun Yanal Pierre Webo Kylian Mbappe Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kız İlaç Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 10 yaşındaki çocuğu taciz eden esnaf tutuklandı - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 23:10:31. #1.15#
title