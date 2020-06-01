10 yaşındaki çocuğu silahla yaralayan şahıs ve sevgilisi serbest kaldı
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10 yaşındaki çocuğu silahla yaralayan şahıs ve sevgilisi serbest kaldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 10 yaşındaki çocuğu silahla yaralayan şahıs ve sevgilisi, elektronik kelepçe takılmasına karar verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10 yaşındaki çocuğu silahla yaralayan şahıs ve sevgilisi serbest kaldı
01.06.2020 20:49 | Son Güncelleme: 01.06.2020 20:52

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 10 yaşındaki çocuğu silahla yaralayan şahıs ve sevgilisi, elektronik kelepçe takılmasına karar verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün gece İzmit ilçesi Doğan Mahallesi Şeker Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.V. (25), A.Ö. isimli sevgilisi ile konuşmak için yaşadığı eve gitti. Bahçeden bir süre evi seyreden V.V., cebinden çıkarttığı tabanca ile rastgele ateş etti. V.V.'nin silahından çıkan kurşun, evin penceresinden girerek salonda oturan A.Ö.'nün 10 yaşındaki yeğeni M.Ö.'ye isabet etti. Boynundan vurulan çocuk ağır yaralandı. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirirken, şahıs silahla yaraladığı çocuğu olay yerine geldiği ticari taksi ile İzmit ilçesindeki özel bir hastaneye götürdü. Çocuğu hastaneye bırakan şahıs, daha sonra kayıplara karıştı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde M.Ö.'yü vuran şahsın teyze A.Ö.'nün sevgilisi V.V. olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla V.V., İzmit ilçesinde bir evde sevgilisi A.Ö. ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan V.V. ve A.Ö. polis merkezine götürüldü. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan zanlıların elektronik kelepçe takılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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