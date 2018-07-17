10 Yaşındaki Çocuğu İstismar Eden Muavin: Elbisesini Taytına Soktum, Yanlış Anladı
Otobüste 10 yaşındaki çocuğu uykusunda istismar eden ve tutuklanan muavin, "Ben mağdurun elbisesini taytın içine sokmaya çalıştım. Mağdur da belki beni bu şekilde yanlış anladı" dedi.
Annesi ve dedesiyle bindiği Iğdır-İstanbul otobüsünde 10 yaşındaki çocuğu uykusunda istismar ettiği ortaya çıkınca tutuklanan muavin ifadesinde, "müştekinin üstünün göbek tarafından göğse kadar açık olduğunu görünce üstünü düzeltip montla örttüm. Ben mağdurun elbisesini taytın içine sokmaya çalıştım. Mağdur da belki beni bu şekilde yanlış anladı" dedi.
TATİL DÖNÜŞÜ BÜYÜK ŞOK
Sömestr tatili için Şubat ayında Çorlu'dan annesi ve dedesi ile Iğdır'daki akrabalarının yanına giden 4'üncü sınıf öğrencisi E.A., tatil dönüşü ailesiyle bindiği İstanbul otobüsünde evli olduğu belirlenen muavin Cihat T.'nin istismarına maruz kaldı. Küçük kızın ailesinin Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı şikayetle şüpheli muavin, Iğdır'da gözaltına alınıp tutuklanarak cezaevine konuldu.
DEHŞET ANLARINI TEK TEK ANLATTI
Muavinin istismarına uğradığını belirten E.A., "Çorlu'da oturuyorduk. Iğdır'dan bindiğimiz İstanbul otobüsünde dedem 5 numaralı koltukta, annem ve ben de 25-26 numaralı koltuklarda yan yana oturduk. Dedem uzun süre bizden ayrı kaldığı için annem yanına giderek bir süre yanında oturdu. Ben de TV'de bir şeyler izledikten sonra uyudum. Uyandığımda mavi gömleğinde Cihat T. yazan çay, kahve dağıtan kişinin ellerini göğsümde gördüm. Ayıp yerimi ellemeye çalışırken tamamen uyandım. Şahıs yanıma doğru oturdu. Ben rahatsız olduğumdan yan taraftaki koltuğa geçtim. Şahıs tekrar yanıma gelip oturdu. Ben otururken ayıp yerimi elleyip, 'hoşuna gidiyor mu?' dedi. Ben de 'hayır' deyince yanaklarımdan, dudağımın kenarından öptü. Eve geldikten sonra teyzem 'neden durgunsun' diye sordu. Ben de anlattım. Ailem de durumu sizlere bildirdi" diye ifade verDİ.
İSTİSMARA SKANDAL SAVUNMA
Müştekinin ifadesiyle tutuklanan Cihat T. ise E.A.'nın kendisini yanlış anladığını savunarak "Amasya'ya geldiğimiz saatlerde müştekinin üstünün göbek tarafından göğse kadar açık olduğunu görünce üstünü düzeltip montla örttüm. Ben mağdurun elbisesini taytın içine sokmaya çalıştım. Mağdur da belki beni bu şekilde yanlış anladı" diye ifade verdi.
MAHKEMELERİN GÜZERGAH KAVGASI, DOSYA ORTADA KALDI
Çorlu Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame sonrası davaya bakmayla yetkili mahkeme ise ilk duruşmada yetkisiz olduklarını belirterek olayın Amasya sınırlarında yaşandığını belirterek dosyanın Amasya'ya gönderilmesine karar verdi. Ancak Amasya'daki mahkemede yetki uyuşmazlığı olduğunu belirterek yetkisizlik kararı alınca dosya ortada kaldı.
SON KARAR YARGITAYIN
Yaşanan yetki karmaşasıyla davanın 6 aydır görülmemesini eleştiren mağdurun avukatı Bihter Mekereci,"Son dönemde iyice artan cinsel istismar ve istismar sonrası cinayet olayları ortadayken müvekkilimin yaşadığı bu ağır olayın davasının görülmemesine başlanmadı bile. Yetkisizlik kararını Yargıtay çözecek" dedi.
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mahkemelerde de iş yok yazık ya. . suçsuz biri olunca hemen karar verilir.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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10 yasindaki cocuk kendi ustunu nasil ginecegini bilmezmi birakin artik bu yalanlari pislikler cekin elerinizi cocuklarimizin ustunden sizin o pis elerinizi gormek istemiyoruz birakin cocuklarimizi ozgur oynayin ozgurce dolasinlar sizin gibi sapiklar yuzunden cocuklar eve kapandiCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bunları lütfen beslemeyelim, doğrudan itlaf edilsinler. Bu tip yaratıkların iflah olacağına inanmıyorum.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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arkadaş ortalık domuz kaynıyo, bunların herkesin önünde katledilmesi lazım benceCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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18 yaşına kadar kız erkek farketmez çocuklara yapılan cinsel taciz suçtur . Bunu anlamayanların kafasına zorla sokana kadar söylemeye devam edeceğiz adalet sistemide bu suçu işleyen her kim olursa olsun cezasını verecek bu iş anca böyle çözülürCevap Yaz 9 Yayından Kaldır