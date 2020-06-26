10 yaşındaki çocuğa istismara tutuklama
ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, 10 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunan M.Ö. (45), tutuklandı.
26.06.2020 19:15 | Son Güncelleme: 26.06.2020 20:08
ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, 10 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunan M.Ö. (45), tutuklandı.
Olay, dün ilçeye bağlı Gelik beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, beldede oturan M.Ö., dışarıda oyun oynayan erkek çocuğu evine götürerek cinsel istismarda bulundu. Çocuğun durumu anlatması üzerine ailesi şikayette bulundu. Jandarma, M.Ö.'yü gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.Ö., adliyeye sevk edildi. M.Ö., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.
Kaynak: DHA