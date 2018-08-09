Yemen'de, 10 Yaşındaki Çocuğa İşkence Eden Üç Sapık, Şehir Meydanında Vince Asıldı
Yemen'de, 10 yaşındaki erkek çocuğuna tecavüz ettikten sonra işkence ederek öldüren üç pedofili erkek, şehir meydanında vurulduktan sonra vince asıldı.
İç savaş ülkesi Yemen'de 10 yaşındaki bir erkek çocuğunu tecavüz ettikten sonra öldüren üç erkek, başkent Sana'da idam edildi. 27 yaşındaki Muhammed Said el Ukri, 19 yaşındaki Abdulcelil el Ashab ile yine 19 yaşındaki Galib el Raşidi, ellerini kelepçeleyip işkence ettikleri kurbanın cesedini metruk bir eve gizlediler.
ÇOK SAYIDA KİŞİ MEYDANDA TOPLANDI
Başkent Sana'daki infaz sırasında mavi bir tulum giyen pedofilleri izlemek için çok sayıda kişi meydanda toplandı. Üç pedofili erkek önce ateş açılarak öldürüldü, ardından vince asıldı. İdamı izleyenlerin bir çoğu, cep telefonlarıyla asılan saldırganların fotoğraflarını çekti.
YORUMLAR (51)
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Bu görüntülerle büyüyen yetişen cocukların psikolojisi bozulmaz mı?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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İNŞALLAH BİZİM ÜLKEMİZEDE İDAM GELİR BİZ İDAM İSTİYORUZ AFFFFFF İSTEMİYORUZZZCevap Yaz Yayından Kaldır
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PerfectCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yemen bıle adaletlı ulkeye benzıyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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iranda idam var ama en cok tecavüz orda oluyor veya bircok arap ülkelerinde idam var ne degisiyor. toplumsal cöküntüyü kendinizde arayacaginiza bunun icin cözüm ürecegenize idam diyerek sadece vicdaninizi rahatlatiyorsunuz.oysaki yozlasmayi bununla engeleyemesinizCevap Yaz 1 Yayından Kaldır