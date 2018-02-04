10 Yaşındaki Berfin'in Tek Hedefi Olimpiyatlar

Annesi ve babası atıcı olan Elif Berfin Altun, ocak ayında Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda Minik Bayanlar 10 Metre Havalı Tüfek kategorisinde 292.2'lik derece ile yeni Türkiye rekorunu kırdı. 10 yaşındaki Elif Berfin'in hedefi milli sporcu olup olimpiyatlara katılmak. Mardin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Atıcılık Spor Kulübü'nde annesi ve babası atıcılık sporu antrenörü olan Elif Berfin Altun, 10 yaşında havalı silahı kullanarak atıcılıkta minikler kategorisinde Türkiye rekorunu kırdı. Mardin'de kendini spora adayan Berfin'in şimdiki hedefi ise milli sporcu olup Türkiye'nin bayrağını olimpiyatlarda dalgalandırmak.

ANNE KIZ ANTRENMAN YAPIYORLAR

Elif Berfin Altun, havalı silah kategorisinde 292.2 ile Türkiye rekorunu kırarak Mardin'in gururu oldu. Anne-kız atış poligonunda birçok bayan sporcuya örnek olurken, atıcılık kulübünün tüm bayan sporcuları bir çok kez derece alarak Mardin'in adını gururla spor camiasına yazdırdı.

Mardin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Atıcılık Antrenörü Kerbala Kara, tüm sporcular ile gurur duyduklarını ifade ederek, "Bu kızımız daha yeni sporcu. İki kez Türkiye rekoru kırdı. Daha da kıracağına inanıyoruz. Ondan beklentimiz çok yüksek. Zaten anne ve babası da atıcı ve antrenörlerdir aynı zamanda. İleride olimpiyatlara hazırlıyoruz diyebilirim. Minikler 10 metre havalı silahlarda Türkiye rekorunu kırdı ve minikler bayanlarda 292.2 bu rekoru artık kimse kıramaz. Biz artık kızımızı olimpiyatlara hazırlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"ARKADAŞLARIM HAVALI BERFİN DİYOR"

10 yaşındaki Berfin, anne ve babasının atıcı olduğunu ve onları örnek aldığını belirterek, "Annem ve babam atıcıydı ve küçüklüğümden beri hep bu yollardaydım. O yüzden atıcı olmayı tercih ettim. Bu spor evet zorladı beni, tüfek kullanmak çok zor. Ama antrenörüm yardımcı oluyor. Arkadaşlarım okulda havalı tüfek kullandığım için havalı Berfin diyor. Hedefim milli sporcu olup rekorumu daha da fazla arttırmak. Daha iyi puan almak" dedi. Hem Berfin'in antrenörü hem de annesi olan Nedret Altun, 9 yıldır kadrolu antrenör olarak görev yaptığını söyledi. Altun, "Diğer sporcularımız da oldukça başarılı, Türkiye çapında çeşitli dereceler aldı. Kızımın spor yaşı gelince o da spora başladı. Çocukluğundan beri poligonda büyüdüğü için çok hevesliydi. Atıcılık görüldüğü gibi basit bir spor değildir. Kondisyon gerektirir, odaklanmak gerektirir. Psiko-motor gelişiminin hızlı olmasını gerektirir. Yavaş yavaş çocuklarımıza öğretiyoruz. Bütün sporcularımız aynı anda aynı seviyede olmuyor. Ama zamanla hepsi birbirine yetişiyor ve yarışıyor" şeklinde konuştu. Anne Altun, bayanların bu sporda daha başarılı olduğunu sözlerine ekleyerek şunları söyledi:

"İl müdürümüz ve baş antrenörümüzün emekleri çok fazla. Bayan sporcular bu sporda daha başarılı. Bayanların toplumda daha farklı yerde olması gerektiğine inanıyoruz ve odaklanma konusunda bayanlar erkeklerden çok çok daha iyiler. Göründüğü gibi bayanların uzak durması gereken bir spor değildir. Bayanların içinde olması gereken bir spordur."

"KIZIMDAN BU BAŞARIYI BEKLİYORDUM"

Kızından bu başarıları beklediğini de kaydeden anne Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antrenmanları çok iyi gidiyordu. Yaşı küçük olduğu için yarışma ortamı az ve farklıdır. O panik ve heyecanla yapar mı diye tereddütlerimiz oldu ama zamanla yapacağına inanıyorduk. Çekirdekten başladı inşallah devamını getirecek. Hevesli, seviyor ve disiplinli. Anne baba olarak da bu sporla uğraşıyoruz ve oto kontrolde sağlayabiliyor".

"OLİMPİYATLARA HAZIRLIYORUZ"

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin de Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla sporculara sağlanan imkanların başarıyı arttırdığını aktardı. Çomaktekin, "Berfin'in yakaladığı başarının devamının geleceğinden şüphe duymuyoruz. Ailece bu sporu yapıyorlar. Anne ve baba da sporcu ve iyi bir atıcı. Bence Berfin anne ve babayı da geçecek. İnşallah Mardin ve Türkiye'nin gururu olarak bizi olimpiyatlarda temsil edeceğine inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

(Beril Solmuşgül - Murat Akgül/ İHA)