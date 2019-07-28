10 yaşında, tırmanma rekoru kırdı
Pakistanlı 10 yaşındaki dağcı Selena Khawaja, tanınmış bir dağcı olan babası Yusuf Khawaja ile birlikte Pakistan'ın kuzeyindeki Spantik Dağı'nın zirvesine tırmandı.
Pakistanlı 10 yaşındaki dağcı Selena Khawaja, tanınmış bir dağcı olan babası Yusuf Khawaja ile birlikte Pakistan'ın kuzeyindeki Spantik Dağı'nın zirvesine tırmandı. Khawaja, bu başarısıyla bugüne kadar 7 bin metre yükseğe tırmanan en küçük dağcı unvanının da sahibi oldu.
Kaynak: AA
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