10 yaşında, tırmanma rekoru kırdı

Pakistanlı 10 yaşındaki dağcı Selena Khawaja, tanınmış bir dağcı olan babası Yusuf Khawaja ile birlikte Pakistan'ın kuzeyindeki Spantik Dağı'nın zirvesine tırmandı. Khawaja, bu başarısıyla bugüne kadar 7 bin metre yükseğe tırmanan en küçük dağcı unvanının da sahibi oldu.

Kaynak: AA