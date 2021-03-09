10 yaşında başladığı mesleğini 49 yıldır aşkla sürdürüyor

- 10 yaşında başladığı mesleğini 49 yıldır aşkla sürdürüyor

59 yaşında, 49 yıldır ayakkabı tamir ediyor

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde 59 yaşındaki Cihan Özcan, 49 yıldır geçimini ayakkabı tamirinden kazanıyor.

Mesleğe 10 yaşında ustasının yanında çırak olarak başlayan Cihan Özcan, zamanla kendini geliştirdi. Gerekli eğitimleri de alan Özcan, sırasıyla kalfalık ve ustalık belgelerini alarak 1985 yılında kendi iş yerini açtı. O günden bu yana Aydınlılara hizmet veren Özcan, işini aşkla yapıyor. Sabahın erken saatlerinde iş yerini açan Özcan hava kararana dek ayakkabı tamir ediyor. Ayakkabının yanında çanta ve kemer gibi çeşitli ürünlerin de tamiratını yapan Özcan, işini öğretecek çırak arıyor.

Mesleği sayesinde çocuklarını büyütüp okutabildiğini, ailesini geçindirebildiğini ifade eden ayakkabı tamir ustası Cihan Özcan, "Bu mesleğe 10 yaşında başladım, 49 yıldır bu meslekteyim. Sırasıyla çırak, kalfa ve usta oldum. 1985 yılında kendi iş yerimi açtım. O günden bu yana kendi iş yerimi çalıştırıyorum. Allah'a çok şükür işlerimiz iyi. Çoluğumuza çocuğumuza baktık büyüttük. Mesleğim sayesinde bir şeyler sahibi olduk, bir sürü eş dost edindik. Tabi ki her meslekte olduğu gibi bu meslekte de zorluklar var. Bazen istediğin malzemeyi bulamıyorsun bazen de malzeme alamıyorsun. Ama mesleğimiz işini severek yapan ve bilene basittir. Bence çok güzel ve iyi meslek. Bazen de yaptığımız ayakkabılardan alınmayanlar oluyor. Bir ayakkabının normalde bir aylık süresi vardır. Bir ayda müşteri gelip alması gerekir. Ancak pandemi sürecinde vatandaşların maddi durumlarını da düşünerek bu süreyi 3 ile 6 aya kadar uzattık. Ondan sonra dükkanda temizlik yaparız. Alınmayan ayakkabılar için de mesuliyet kabul etmeyiz" dedi.

Mesleğini öğretebileceği çırak bulamamaktan yakınan Özcan, Çırak bulmak tabi ki zor. Eskisi gibi çırak bulunmuyor. Gençler bu mesleği yapmak istemiyorlar. Daha çok masa başı, rahat işleri tercih ediyorlar. Kendi oğlum var hem okuyup hem de bana yardımcı oluyor. O da olmasa mesleği öğretip, bırakabileceğim koluna altın bileziği takabilecek kimse yok" diye konuştu.

Mesleğin insanoğlunun ayakkabı ihtiyacı duyduğu sürece süreceğini ifade eden 49 yıllık ayakkabı tamir ustası Özcan, "Mağazalar büyüyüp, çoğaldıkça bizim işimiz daha da çoğalır. Biz sadece müşterilerden iş yapmıyoruz, mağazaların işleri de bize geliyor. Mesela 10'u geçkin mağazanın işlerini ben yapıyorum. Müşterilerin garanti kapsamında olan ürünlerin onarımlarını da mağazalar bize yaptırıyorlar. İş konusunda Allah'a çok şükür herhangi bir sıkıntımız yok. Allah bin bereket versin. Ayakkabıcılar çoğalmış, ucuz olmuş, pahalı olmuş bu bizi etkilemiyor. Nüfus çoğaldıkça ayakkabı ihtiyacı devam ettikçe bu iş her zaman revaçta" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT UÇKAÇ