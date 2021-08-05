10 yaşında başladığı çobanlık mesleğinde yarım asra yaklaştı
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10 yaşında başladığı çobanlık mesleğinde yarım asra yaklaştı

10 yaşında başladığı çobanlık mesleğinde yarım asra yaklaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Boraboy köyünde yaşayan 57 yaşındaki çoban Ömer Akça, 10 yaşında başladığı işini 47 yıldır sürdürüyor.

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Boraboy köyünde yaşayan 57 yaşındaki çoban Ömer Akça, 10 yaşında başladığı işini 47 yıldır sürdürüyor.

Her gün sabahın erken saatlerinde kalkarak gözü gibi baktığı koyunlarını otlatmaya çıkaran 57 yaşındaki çoban Ömer Akça bin 500 rakımlı yaylada tek başına koyunlarını güdüyor. 10 yaşında çobanlık yapmaya başlayan Akça, çobanlık mesleğinin zorluğunun ve kolaylığının olduğuna değinip parasının iyi olduğunu ama mesleğin iyi olmadığını söyledi.

Çoban Ömer Akça, "1974 yılında başladım. Çok zor çok zor. Tek başımıza geldik. Sabah üç buçuk dört arası kalkıyorum. Akşam dokuz, dokuz buçuk. Okumak daha iyi. Şimdiki gençlerden artık daha koyun güden olmaz. Bu iş bitti. Herkes okusun. Bin 500 metre yükseklikte Akdağ'da yaşıyoruz. Hayvanlarla 7/24 ilgileniyoruz. Bakımlar git gide ağırlaştı. Yem fiyatları arttı. Her şey aldı başını gidiyor" dedi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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