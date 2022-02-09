10 yaş ve üstü araçlara ilgi arttı

sahibinden.com verilerinden hazırlanan sahibindex Ocak Vasıta Raporu'na göre, yayından kaldırılan ilanlarda, 10 yaş ve üstü araçların payında artış gözlemlendi.

sahibinden.com açıklamasına göre, ayın en çok ilan verilen kategorisi otomobil oldu. Otomobili; minivan ve panelvan, arazi/SUV ve pick-up, ticari araçlar ve motosiklet takip etti.

Marka ve model sıralamasında ilk sırayı Renault-Clio aldı. Sıralama, Volkswagen Passat Renault- Megane, Opel-Astra ile devam etti. Toyota-Corolla ise 5. sıradan listeye girdi. En çok ilanı verilen arazi/SUV ve pick-up markası yine Nissan oldu.

sahibindex Vasıta raporuna göre, ocak ayında en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan ve 2016 model yılı olan araçların ilanı yayınlandı. En çok ilan verilen model yılları ocak ayında da aynı kaldı ve sıralama 2017, 2015, 2012, 2013 şeklinde oldu.

Tüm ilanlar arasında araçların yüzde 33,4'ü 0-100 bin kilometre aralığında yer aldı. İlanların yüzde 13,4'ü ise 100 bin 1 TL-150 bin TL aralığında satışa sunuldu.

sahibinden.com'da ocak ayında ilan bakanların en çok ilgisini çeken marka sıralamasında ise liderlik Renault'nun oldu. Sıralama Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz ve Fiat şeklinde devam etti.

Araçlar, en çok saat 22.00-23.00 aralığında incelendi, ilanlara ortalama bakılma süresi ise 9 dakika 21 saniye oldu.