10 yabancı uyruklu göçmen yakalandı
Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen 10 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.
07.08.2020 09:58 | Son Güncelleme: 07.08.2020 10:56
Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla gelen 10 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesinde M.S. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta bulunanların kimlik kontrolünde 10 kişinin Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla giriş yaptığı belirlendi. 10 yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edilirken, araç sürücüsü M.S. ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. - KİLİS
Kaynak: İHA