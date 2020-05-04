10'uncu evlilik yıl dönümlerini, caddede dans ederek kutladılar
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10'uncu evlilik yıl dönümlerini, caddede dans ederek kutladılar

10'uncu evlilik yıl dönümlerini, caddede dans ederek kutladılar
04.05.2020 12:20 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:20

MANİSA'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan Orkide (35) ve Mesut Taşkın (34) çifti, 10'uncu evlilik yıl dönümlerini sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesine saniyeler kala caddede dans edip, pasta keserek kutladı.

MANİSA'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan Orkide (35) ve Mesut Taşkın (34) çifti, 10'uncu evlilik yıl dönümlerini sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesine saniyeler kala caddede dans edip, pasta keserek kutladı.

Soma ilçesinde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan Orkide ve Mesut Taşkın çifti, 10'uncu evlilik yıl dönümlerini ilginç bir şekilde kutladı. Çift, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesine saniyeler kala caddede müzik eşliğinde dans ederek ve pasta keserek kutladı. O anlara şahit olan cadde sakinleri alkışlarla çifte pencere ve balkonlardan destek verdi. Çiftin, komşuları tarafından cep telefonu ile görüntülenip, sosyal medyada paylaşılan o anları beğeni topladı.

Her yıl evlilik yıl dönümlerini ve doğum günlerini birbirlerine sürpriz yaparak geçirdiklerini söyleyen 1 çocuk annesi Orkide Taşkın, "Bu yıl evlilik yıl dönümümüzün 10'uncu senesi. Maalesef koronavirüs tedbirlerine denk geldik ve bizim için biraz üzücü oldu. Dolayısıyla evdeyiz. Kafeterya ve restoranlar kapalı. Birbirimiz için ne bir sürpriz hazırlayabildik ne de özel olarak kutlayabildik. Yağmur yağıyordu, balkonda oturuyordum. Eşim salondaydı, müzik dinliyordum. Bir an aklıma böyle bir şey geldi. Eşime dışarıda dans etsek 10'uncu yılımızı böyle kutlasak diye teklifte bulundum. İlk başta istemedi sonra beni kırmadı ve kabul etti. Hemen bir müzik ayarladık ve balkona ses sistemi koyduk.  Sokağa çıkma kısıtlamasına saniyeler kala caddeye inerek dans etmeye başladık. Müzik sesini duyan komşularımız da bizlere alkışlarıyla eşlik etti. Bizim için unutulmaz bir evlilik yıldönümü kutlaması oldu" dedi.

Eşiyle beraber unutulmaz bir anı yaşadığını dile getiren kafeterya işletmecisi Mesut Taşkın ise, "Hiç böyle bir şey belemiyordum bana da sürpriz oldu. Eşim bir anda böyle bir şey teklif edince onu kırmamak için kabul ettim ve bize de 10'uncu evlilik yıl dönümümüzde bir hatıra kaldı" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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