10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi Gerçekleşti

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın sanata ve kültüre verdiği önem doğrultusunda birbirinden nitelikli çalışmalar gerçekleştiren HBB, daha önce farklı ülkelerde 9 kez düzenlenmiş olan Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi'ni; üç semavi dinin iç içe yaşadığı, çeşitli medeniyetlere ait kültürel izlerin somut bir biçimde görülebildiği, hoşgörü, huzur ve medeniyet şehri Hatay'a taşıdı.

Kongreye katılım gösteren Hataylılar, 12 Aralık 1916'da Hatay Reyhanlı doğumlu olan Cemil Meriç'e adanan kongrede gerçekleştirilen Türk tasavvuf müziğinin önemli temsilcilerinden biri olan Mustafa Demirci'nin mini konserine tam not verdi.

Etkinliğin sonunda HBB Genel Sekreteri Maden, kongrede emeği geçenlere Hatay'a özgü hediyeler takdim ederken, düzenleme kongresi tarafından verilen teşekkür plaketini de Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş adına aldı.