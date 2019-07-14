Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneğinin "10. Uluslararası Sanatçı Buluşması" etkinliği kapsamında 20 ülkeden Muş'a gelen 50 sanatçının yaptığı resimler, beğeniye sunuldu.

Valiliğin ev sahipliğinde kente gelen sanatçılar, "Dünya Sanatçılarının Gözüyle Muş" sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında gezdikleri tarihi ve kültürel yerlerin resmini çizdi.

Bir hafta süren etkinlikte sanatçıların çizdiği resimler, öğretmenevinde sergilendi.

Serginin açılışını gerçekleştiren Vali İlker Gündüzöz, kentin tanıtımı açısından önemli bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Muş'un kadim tarihi ve doğal güzellikleriyle önemli bir turizm kenti olduğunu vurgulayan Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Sanatçılarımız etkinlik boyunca Muş temalı resimler yaptı. İyi niyetlerle döndükleri ülkelerinde Muş'u anlatacaklar. Giderken bize Muş temalı resimler bırakarak arşivimizi kuvvetlendirdiler. Sanat, dostluk, kardeşlik köprülerini geliştiren bir aktivite. Etkinliğimizin faydalı geçtiğine inanıyorum. Aynı zamanda Muş'un tanıtımı açısından çok önemli. Tarım ve hayvancılık noktasında önemli bir iliz ama turizm potansiyelimiz de var. Bu tip etkinlikler turizme ivme kazandıracak."

Kentin turizmini geliştirmek amacıyla yeni projeler geliştirdiklerini belirten Gündüzöz, Murat Nehri'nin iki tarafını ve tarihi Murat Köprüsü'nün çevresini lale bahçeleri, teraslar ve yürüyüş iskeleleriyle yeniden düzenleyeceklerini anlattı.

Bu düzenlemelerin turizme katkı sağlayacağını ifade eden Gündüzöz, "Dostluğun, kardeşliğin artmasına da vesile oluruz. Buraları düzenledikten sonra turist sayısı artacak. Ekonomiye, insanların tenceresine yansıyan bir unsur olacak." dedi.

Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği Başkanı Şükran Üst ise kendilerine gösterilen ilgi dolayısıyla Muş Valiliği ve yöre halkına teşekkür ederek, "Gösteremediklerimizi, anlatamadıklarımızı, ne kaldıysa onları da resimlerimizle yansıtıp gönül diliyle söyledik. Sanatçılarımız birer kültür elçimiz olarak dönecek. Bizim açımızdan güzel bir etkinlik oldu." diye konuştu.

Açılışa katılan Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Bülent Baykal, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, kurum amirleri ile davetliler, sergiyi gezerek sanatçıların yaptığı resimleri inceledi.

Kaynak: AA