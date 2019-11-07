10. Uluslararası Katılımlı Spor Fizyoterapistleri Kongresi başladı

07.11.2019 15:04 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:04

Gaziantep'te düzenlenen 10'uncu Uluslararası Katılımlı Spor Fizyoterapistleri Kongresi başladı.

SANKO Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Spor Fizyoterapistleri Derneği tarafından SANKO Üniversitesi ile Şehitkamil Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen kongrenin açılışı, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle yapıldı.

Spor Fizyoterapistleri Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun, yaptığı konuşmada, fizyoterapistlik mesleğinin gelişim ve yeniliklere açık olduğunu belirterek, bu mesleğe katkı vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mesleği boyunca insanlara ışık olmaya çalıştığını ifade eden Ergun, kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı da yükselen yaşam koşulları nedeniyle giderek hareketsizleşen toplumlar için spor fizyoterapistliğinin önemine dikkati çekti.

Üniversite olarak fizyoterapistlik alanında öğrencilere destek verdiklerini dile getiren Dağlı, kongrenin, tüm katılımcıların beklentilerini karşılayacağı bilimsel bir şölene dönüşmesi temennisinde bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Gaziantep'in bir medeniyet ve kültür şehri olmasının yanı sıra son yıllarda eğitim alanında gerçekleştirdiği atılımlarla üniversiteler ve kongreler kenti haline geldiğini ifade etti.

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanının çok özel olduğunu vurgulayan Şahin, "Bu alan sporla birleştiği zaman çok daha önemli. Çünkü zaman, uzmanlaşma, ihtisaslaşma zamanıdır. Şehrimizde 1 milyon gencimiz var. Bu büyük bir beşeri sermayedir ve aileleri bilinçlendirip, çocuklarımızı doğuştan geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Çocuklarımız ileride iyi bir doktor veya mühendis olabilir ama sporu yaşamın bir parçası haline dönüştürmek gerekiyor. En önemli gücümüz, beşeri sermayemiz, yetişmiş insan gücümüzdür." ifadelerini kullandı.

Spor Fizyoterapistleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Gül Baltacı'nın derneğin gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgi verdiği kongrede, fizyoterapistlikle ilgili gelişmeler ve rehabilitasyon alanındaki yenilikler tartışılacak.

Kongre, 9 Kasım'a kadar konferans ve panellerle devam edecek.

Kaynak: AA