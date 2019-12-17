10'u doktor 18 şüpheli hakkında FETÖ'den gözaltı kararı
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10'u doktor 18 şüpheli hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Sağlık Bakanlığı ve bağlı hastanelerinde görevli 5'i aktif görevde olmak üzere 10'u doktor toplam 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

17.12.2019 10:00 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:00
10'u doktor 18 şüpheli hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Sağlık Bakanlığı ve bağlı hastanelerinde görevli 5'i aktif görevde olmak üzere 10'u doktor toplam 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve bağlı hastanelerinde görevli 5'i aktif görevde olmak üzere 10'u doktor toplam 18 şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile bağlantısının tespit edildiği ifade edildi. Ankara merkezli 5 ilde yürütülen operasyonda 10 şüphelinin yakalandığı, diğer 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

(Abdullah Sarica/İHA)

Kaynak: İHA
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