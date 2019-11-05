10 trilyon dolarlık fuarın açılışını Xi Jinping yaptı

05.11.2019 14:16

Türkiye'den de 54 şirketin katıldığı Çin'in 5 yılda 10 trilyon dolarlık ithalat büyüklüğü hedefiyle düzenlediği fuarın açılışını yapan Çin Cumhurbaşkanı Xi, dünyada iş birliğinin artırılması çağrısı yaptı. Çin'in dışa açılmayı sürdüreceğini belirten Xi, "BM Tüzüğü'nün amacı ile ilkeleri temelinde oluşturulan uluslararası düzen beraber savunulmalı" dedi...

Dünyanın 5 kıtasından 150'den fazla ülkeden 3 bini aşkın şirketin katıldığı İkinci Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE), Shanghai'da başladı. Fuarın açılışında bir konuşma yapan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping geçen yıl düzenlenen ilk ithalat fuarında açıklanan dışa açılma tedbirlerinin hayata geçirildiğini belirterek "Geçen yılki fuar esnasında Çin ile diğer ülkeler arasında belirlenen 98 iş birliği projesinden 23'ü tamamlandı. 47 projede ise olumlu gelişmeler söz konusu" dedi.

Ana teması "Yeni Çağda Geleceği Paylaşma" olarak belirlenen fuara, 150'den fazla ülke ve bölgeden 3 bini aşkın işletme katılıyor. Dünyanın 5 kıtasından katılımcı alan fuara bu yıl ilk kez gelen katılımcılar, toplam katılımcıların üçte birini oluşturuyor. Çin'in 5 yılda 10 trilyon dolarlık ithalat hedefiyle düzenlediği fuara 40 az gelişmiş ülkenin yanı sıra en büyük sergi alanına sahip ülkeler olarak ABD, Japonya, Almanya, Güney Kore (Kore Cumhuriyeti), İtalya, Fransa, Avustralya, İsviçre ve İngiltere de katılıyor. Yurt dışından gelen alıcıların sayısı da 7 bini aştı.

Öte yandan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Dünya Ticaret Örgütü Genel Sekreteri Roberto Azevedo açılışta hazır bulunuyor. Macron ve Azevedo da açılış töreninde söz alacak.

Başkan Xi, Çin'in daha önce açıkladığı dış ticareti kolaylaştıracak önlemler çerçevesinde Shanghai'deki pilot serbest ticaret bölgesinin genişletilerek, bölgede Lingang adlı yeni bir bölüm oluşturulması, ülke genelinde altı yeni pilot serbest ticaret bölgesi kurulması, yabancı girişimlerin Çin piyasasına girişi için negatif listenin azaltılması, Yabancı Yatırım Yasası çıkarılması, ithalatın daha da genişletilerek tüketimin arttırılması ve vergi azaltılması gibi adımların atıldığını söyledi.Xi, Yabancı Yatırım Yasası'nın ise yıl 1 Ocak'ta yürürlüğe gireceği bilgisini verdi.

"İnsanlığın çıkarlarına öncelik verilmeli"

Xi, dünya ekonomisinin karşı karşıya bulunduğu sorunları hiçbir ülkenin tek başına çözemeyeceğine vurgu yaparak "Ülkelerin insanlık çıkarlarına öncelik verilmesi gerekiyor. Hiçbir ülke kendi çıkarlarını insanlığın çıkarları üstüne koymamalı. Ekonominin küreselleşmesi tarihi bir eğilim. Tarafların daha açık bir tavırla ve geniş önlemlerle küresel piyasayı beraber genişletmesi gerekir" diye konuştu.

Dünya ülkelerinin ekonomilerinin birbiriyle kaynaşmasının genel bir eğilim olduğunun altını çizen Xi, anlaşmazlıklar ve sürtüşmeler karşısında istişare ile iş birliğinin en doğru yol olduğunu belirtti. El ele verilmesi gerektiğine işaret eden Xi, korumacılık ile tek taraflılığa kararlılıkla karşı çıkılmasının ve ticaret duvarlarının kaldırılmasının önemine vurgu yaptı.

"Birleşmiş Milletler'in amacına uygun düzeni hep beraber savunmalıyız"

Hoşgörü ve karşılıklı yarar temelinde bir kalkınma vizyonu arayışında bulunulması gerektiğini aktaran Xi, "BM Tüzüğü'nün amacı ile ilkeleri temelinde oluşturulan uluslararası düzen beraber savunulmalı. Çok taraflı ticaret sistemi temelinde belirlenen değerler ve temel ilkelerde ısrar edilmeli. Ticaret ve yatırım serbestleştirilmeli ve kolaylaştırılmalı. Ekonomik küreselleşmenin daha açık, hoşgörülü, faydalı, dengeli ve ortak kazanca dayalı bir doğrultuda ilerlemesi hızlandırılmalı" dedi.

"Bilgi ablukası yapılmamalı"

Xi Jinping, diğer ülkelere açık ve inovatif bir dünya ekonomisi inşa ederek, "bilgi ablukası" uygulamama ve bilim uçurumunu genişletmeme çağrısında bulundu. İnovatif kalkınmanın dünya ekonomisinin sürdürülebilir gelişmesine yön vermek için kaçınılmaz bir tercih olduğuna dikkat çeken Xi, Çin'in piyasasını açmayı sürdüreceğine vurgu yaptı.

Çin serbest bölge ve limanlar yapmaya devam edecek

Xi, Çin'in pilot serbest ticaret bölgelerinde yeni denemeler ve inovasyon yapılmasını teşvik ederken, Hainan eyaletindeki serbest ticaret limanı inşasını hızlandırmak için çalıştığını duyurdu. Xi, Beijing ve Tianjin şehirleri ile Hebei eyaletinin entegre şekilde gelişmesi, Yangze Nehri Ekonomik Kuşağı'nın geliştirilmesi, Guangdong-Hong Kong-Macao Büyük Körfez Bölgesi'nin kalkınmasının ilerletilmesi, Sarı Nehir Havzası'ndaki ekolojik ortamın korunması ve nitelikli kalkınma konusunda yeni ulusal stratejiler hazırlanması konularındaki çabalarını da hızlandıracaklarını ifade etti.

Çin, daha fazla ülkeyle serbest ticaret anlaşması imzalayacak

Çin'in ikili ve çok taraflı işbirliğini derinleştirmeye devam edeceğine işaret eden Xi, Dünya Ticaret Örgütü'nde gerekli reformların yapılarak, çok taraflı ticaret sisteminin otoritesi ve etkisinin korunmasını desteklediklerini söyledi. Xi, Çin'in daha fazla ülkeyle yüksek standartlı serbest ticaret anlaşması imzalamaya ve başta BM, G20, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC), BRICS olmak üzere iş birliğini yoğunlaştırmaya, böylece ekonomik küreselleşme sürecini hızlandırmaya hazır olduğunu dile getirdi.

"Kuşak ve Yol inşasında 197 iş birliği anlaşması imzalandı"

Xi Jinping, Çin'in Kuşak ve Yol inşasını ilerletmeye devam edeceğini belirtti. Xi, "Kuşak ve Yol'un istişare, ortaklaşa inşa ve paylaşım ilkeleri temelinde, ayrıca şeffaf, çevreci ve yolsuzluk karşıtı bir tavır doğrultusunda, nitelikli bir şekilde inşa edilmesini hızlandıracağız. Çin, Kuşak ve Yol çerçevesinde şu ana kadar 137 ülke ve 30 uluslararası örgütle 197 işbirliği belgesi imzaladı" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler