10 terörist etkisiz hale getirildi
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Barış Pınarı Harekatı, Fırat, PKK, Güncel

10 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

14.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:56
10 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kaynak: AA

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Manşet

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