10 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
14.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:56
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Kaynak: AA