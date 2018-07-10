AK Parti Merkezefendi Gençlik Kolları Başkanı Mert Koç, kağıt üzerinde adı konulmuş olan hukuk gününün, gelecekte içi doldurulan ve hukukun temel olduğu bir yeryüzünde gerçekleşeceğini söyledi.

Koç, 10 Temmuz Dünya Hukuk Günü nedeniyle 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında, 1967'de Cenevre'de yapılan Hukuk Yolu ile Dünya Sulhu Konferansı nedeniyle her yıl 10 Temmuz'un, Dünya Hukuk Günü olarak kutlandığını hatırlattı.

Dünyada hukuk yolu ile dünya barışını sağlamayı esas edinmiş bir konferanstan doğan bu hukuk günü her yıl kutlansa da emperyalist güçlerce özellikle İslam coğrafyasında hukuk yoluyla barış yerine savaşların yönetildiğini, işgal projelerinin devreye sokulduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kan ve gözyaşından beslenenler asla hukuk eliyle barışı sağlamak istemezler. Güçlünün hukuku belirlediği dünyada hukuk yoluyla barış sadece hayal olmaktadır. Her türlü hukuksuzluğun mimarı olan Batı ülkelerinin Dünya Hukuk Günü'nü kutlamaları oyunculuktan başka bir şey değildir. Bugün Filistin'de, Kudüs'te yaşanan acılar vesilesiyle bir kez daha hatırlatmalıyız ki dünya beşten büyüktür. 24 Haziran seçimlerinde yüce Türk milleti bir kez daha vurgulamıştır ki oynanan oyunları görüyoruz, çirkin ve kirli emellerin farkındayız. Sadece kağıt üzerinde adı konulmuş olan bu hukuk günü, gelecekte içi doldurulan ve hukukun temel olduğu bir yeryüzünde yaşam sürme olarak elbet gerçekleşecektir."

AK Parti Pamukkale İlçe Gençlik Kolları Başkanı Nail Şan ve İlçe Gençlik Kolları yönetimlerinin katıldığı basın açıklamasında partili gençler, Türkiye ve Filistin bayrakları ile "Dünya 5'ten büyüktür" yazılı dövizler taşıdı.