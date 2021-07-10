10 Temmuz Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

10 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 10 Temmuz'da İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesilecek mi?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya 10 Temmuz Cumartesi Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 10 Temmuz Cumartesi İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesilecek mi? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 4425361

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HİCRET mah AYDOĞDU, BÜKLÜM, CANKIZ, CEMAL, DİVAN, KIBRIS, KINIK, KÜRŞAT, LİMON ÇİÇEĞİ, MİLLİYET, SAMİ, SERTAÇ, SİPER, TABİP, TAŞKIN, TAŞLIYOL, ULUBATLI HASAN, YUSUF, ŞİNASİ sk/ İMRAHOR mah ASIR, MAHYA, SANAYİ, SITKI sk/ İSLAMBEY mah AKABE, AKBOĞA, ALTINTEPE, ATİK, AVŞA, AYLA, AYTUNCA, BAŞKAYA, BOTANİK, CAFER, ECMEL, FETİH, GÜLBEYAZ, GÜLZADE, GÜRÇINAR, HAMİDE, HAVUZBAŞI, HUDUT, HÜDAYİ, ITIR, KIBRIS, MARAL, MEŞELİ, NİZAMİYE, SERA, SEÇKİN, SOKULLU MEHMET, TURKUAZ, ULUBATLI HASAN, YEŞİL VADİ, ÖZBAĞ, İFFET, İNCEÇAY, İSLAMBEY, ŞENTÜRK, ŞÜHEDA sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ARA sk bölgelerinde 10/07/2021 01:30:00 - 10/07/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 4346427

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah KÖPRÜ, YALVAÇ sk bölgelerinde 10/07/2021 09:00:00 - 10/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 4446320

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah YAPI, ŞİMŞİR sk bölgelerinde 10/07/2021 09:00:00 - 10/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 4432319

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1654., 1665., 1697., 1702., 1703., 1704., 1705., 1706., VELİOĞLU sk/ FATİH mah 1849., 1850., 1851., 1852., 1853., 1854., 1855., 1868., 1869., 1870., 1872., 1875., VELİOĞLU sk bölgelerinde 10/07/2021 00:01:00 - 10/07/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 4432321

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1696., 1697., 1698., 1699., 1700., 1701., 1706., 1707., 1708., 1709., 1710., 1711., 1712., 1713. sk bölgelerinde 10/07/2021 03:30:00 - 10/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 4345458

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 166., 170., 171. sk bölgelerinde 10/07/2021 09:00:00 - 10/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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