10 Temmuz Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

10 Temmuz Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

10 Temmuz Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
Haberler.com - Haberler | Gündem

10 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 10 Temmuz'da İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesilecek mi?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya 10 Temmuz Cumartesi Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 10 Temmuz Cumartesi İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesilecek mi? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 4425361

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HİCRET mah AYDOĞDU, BÜKLÜM, CANKIZ, CEMAL, DİVAN, KIBRIS, KINIK, KÜRŞAT, LİMON ÇİÇEĞİ, MİLLİYET, SAMİ, SERTAÇ, SİPER, TABİP, TAŞKIN, TAŞLIYOL, ULUBATLI HASAN, YUSUF, ŞİNASİ sk/ İMRAHOR mah ASIR, MAHYA, SANAYİ, SITKI sk/ İSLAMBEY mah AKABE, AKBOĞA, ALTINTEPE, ATİK, AVŞA, AYLA, AYTUNCA, BAŞKAYA, BOTANİK, CAFER, ECMEL, FETİH, GÜLBEYAZ, GÜLZADE, GÜRÇINAR, HAMİDE, HAVUZBAŞI, HUDUT, HÜDAYİ, ITIR, KIBRIS, MARAL, MEŞELİ, NİZAMİYE, SERA, SEÇKİN, SOKULLU MEHMET, TURKUAZ, ULUBATLI HASAN, YEŞİL VADİ, ÖZBAĞ, İFFET, İNCEÇAY, İSLAMBEY, ŞENTÜRK, ŞÜHEDA sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ARA sk bölgelerinde 10/07/2021 01:30:00 - 10/07/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

________________________________________

NO: 4346427

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah KÖPRÜ, YALVAÇ sk bölgelerinde 10/07/2021 09:00:00 - 10/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

________________________________________

NO: 4446320

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah YAPI, ŞİMŞİR sk bölgelerinde 10/07/2021 09:00:00 - 10/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 4432319

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1654., 1665., 1697., 1702., 1703., 1704., 1705., 1706., VELİOĞLU sk/ FATİH mah 1849., 1850., 1851., 1852., 1853., 1854., 1855., 1868., 1869., 1870., 1872., 1875., VELİOĞLU sk bölgelerinde 10/07/2021 00:01:00 - 10/07/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

________________________________________

NO: 4432321

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1696., 1697., 1698., 1699., 1700., 1701., 1706., 1707., 1708., 1709., 1710., 1711., 1712., 1713. sk bölgelerinde 10/07/2021 03:30:00 - 10/07/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

________________________________________

NO: 4345458

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 166., 170., 171. sk bölgelerinde 10/07/2021 09:00:00 - 10/07/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ...

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vladimir Putin İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan İbrahim Selim Orhan Gencebay Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Fatih Terim Burak Elmas Şenol Güneş Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
10 Temmuz Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 00:24:19. #1.14#

title