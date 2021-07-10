10 Temmuz Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! Son dakika İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!
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10 Temmuz Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! Son dakika İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

10 Temmuz Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! Son dakika İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!
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10 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 10 Temmuz 2021 İSKİ su kesintileri

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 10 Temmuz Cumartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

Arıza Kesinti

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah,Mustafa Kemal Paşa Mah,Karlıbayır Mah,Mfevzi Çakmak Mah,Yunus Emre Mah,İmrahor Mah,Taşoluk Mah,Yavuz Selim Mah,Hicret Mah,Arnavutköy Merkez Mah,Atatürk Mah,Adnan Menderes Mah,Anadolu Mah,Hacımaşlı Mah,Haraççı Mah,Boğazköy İstiklal Mah,Fatih Mah

Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi : 10.07.2021 15:02

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.7.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : G.O.Paşa

Etkilenen Mahalleler : Sarıgöl Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 10.07.2021 13:05

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.7.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Fatih Sultan Mehmet Mah,Baltalimanı Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 10.07.2021 12:14

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.7.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : Esentepe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 10.07.2021 15:35

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.7.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Gazitepe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 10.07.2021 14:49

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.7.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 10.07.2021 15:56

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.7.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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10 Temmuz Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! Son dakika İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! - Haberler
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