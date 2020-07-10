10 Temmuz Cuma DHA Spor Gündemi
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA LİGİ'NDE KURA GÜNÜİsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak kura çekimi, TSİ 13.00'te Şampiyonlar Ligi eşleşmeleriyle başlayacak.
10.07.2020 09:39 | Son Güncelleme: 10.07.2020 09:39
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA LİGİ'NDE KURA GÜNÜ
İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak kura çekimi, TSİ 13.00'te Şampiyonlar Ligi eşleşmeleriyle başlayacak. Avrupa Ligi kuraları ise TSİ 14.00'te çekilecek. Son 16 turu ilk maçında 1-0 yendiği Danimarka'nın Kopenhag takımını elemesi halinde Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek Başakşehir'in muhtemel rakipleri de kurada belli olacak.GALATASARAYSarı-kırmızılılarda MKE Ankaragücü maçının hazırlıkları başlayacak.BEŞİKTAŞ11.00 Siyah-beyazlı ekip, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak.FENERBAHÇESarı-lacivertlilerde Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının çalışmaları devam edecek.TRABZONSPORBordo-mavililerde Yukatel Denizlispor karşılaşmasının hazırlıkları sürecek.BAŞAKŞEHİR
Turuncu-lacivertliler, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: DHA