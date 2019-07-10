10 Temmuz Çarşamba Spor Gündemi

11.00 Türkiye Futbol Federasyonu tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan Kulüp Lisans Talimatı ile alakalı olarak kamuoyunu bilgilendirmek üzere Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman ortak bir basın toplantısı düzenleyecek.

GALATASARAY

13.30 Kulübün olağan divan kurulu toplantısı yapılacak.

Sarı kırmızılılarda yeni sezon hazırlıkları devam edecek.

FENERBAHÇE

18.30 Sarı lacivertli ekipte yeni sezon hazırlıkları çalışmalar sürecek.

BEŞİKTAŞ

10.30 - 18.30 Siyah beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

TRABZONSPOR

Bordo mavililerde çalışmalar devam edecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Turuncu lacivertliler, yeni sezon çalışmalarını sürdürecek.

- UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 1'inci ön eleme turu ilk maçları tamamlanacak.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI

Çeyrek Final

19.00 Senegal - Benin

22.00 Nijerya - Güney Afrika

Kaynak: DHA