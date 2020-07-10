10 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı 10 Temmuz 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:30 Teknik Analiz 01:00 Teknik Analiz 02:00 Stadyum 03:50 Teknik Analiz 04:20 Teknik Analiz 05:20 TFF 1. Lig Özetler 05:20 Süper Lig Özetler 05:50 Efsanelerin İzinde 05:55 Spor Kitaplığı 06:00 Süper Lig Özetler 06:20 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 06:20 Efsanelerin İzinde 06:25 Takvim Yaprakları 06:30 Teknik Analiz 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Teknik Analiz 08:00 Süper Lig Özetler 08:00 İlk Baskı 08:20 TFF 1. Lig Özetler 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Teknik Analiz 10:00 Spor Bülteni 10:45 Süper Lig Goller 11:00 Spor Manşet 12:15 La Liga Özetler 12:15 Süper Lig Özetler 12:35 İngiltere Premier Lig Özetler 12:45 TFF 1. Lig Goller 12:55 Takvim Yaprakları 13:00 Spor Bülteni 13:55 Takvim Yaprakları 13:55 Efsanelerin İzinde 14:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 14:00 TBMM-TV 14:55 Spor Kitaplığı 15:00 La Liga Özetler 15:35 Unutulmaz Milli Takım Golleri 15:55 Takvim Yaprakları 16:00 Spor Bülteni 16:30 Napoli - Juventus 16:30 Unutulmaz Maçlar 18:00 Spor Merkezi 18:30 Dakika Skor 20:00 İngiltere Premier Lig Özetler 20:20 Aktüel Futbol 20:30 Süper Lig Özetler 21:00 Stadyum 21:00 Dakika Skor 22:40 Stadyum 23:00 İleri Üçlü Kaynak: InterSinema.com