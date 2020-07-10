10 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı
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10 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı

10 Temmuz 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

10 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı
10.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 10.07.2020 07:12

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Teknik Analiz

01:00 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

03:50 Teknik Analiz

04:20 Teknik Analiz

05:20 TFF 1. Lig Özetler

05:20 Süper Lig Özetler

05:50 Efsanelerin İzinde

05:55 Spor Kitaplığı

06:00 Süper Lig Özetler

06:20 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

06:20 Efsanelerin İzinde

06:25 Takvim Yaprakları

06:30 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Teknik Analiz

08:00 Süper Lig Özetler

08:00 İlk Baskı

08:20 TFF 1. Lig Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Teknik Analiz

10:00 Spor Bülteni

10:45 Süper Lig Goller

11:00 Spor Manşet

12:15 La Liga Özetler

12:15 Süper Lig Özetler

12:35 İngiltere Premier Lig Özetler

12:45 TFF 1. Lig Goller

12:55 Takvim Yaprakları

13:00 Spor Bülteni

13:55 Takvim Yaprakları

13:55 Efsanelerin İzinde

14:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

14:00 TBMM-TV

14:55 Spor Kitaplığı

15:00 La Liga Özetler

15:35 Unutulmaz Milli Takım Golleri

15:55 Takvim Yaprakları

16:00 Spor Bülteni

16:30 Napoli - Juventus

16:30 Unutulmaz Maçlar

18:00 Spor Merkezi

18:30 Dakika Skor

20:00 İngiltere Premier Lig Özetler

20:20 Aktüel Futbol

20:30 Süper Lig Özetler

21:00 Stadyum

21:00 Dakika Skor

22:40 Stadyum

23:00 İleri Üçlü

Kaynak: InterSinema.com

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