10 Temmuz 2020 Haberleri
10 Temmuz 2020 Manşet Haberleri.
11.07.2020 00:15 | Son Güncelleme: 11.07.2020 00:15
- Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
- Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
- Manchester United'lı Fernandes, İngiltere'de üst üste iki kez ayın futbolcusu seçildi
- ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
- Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
- Fenerbahçeli Vedat Muric'e İtalyan devi Roma talip oldu
- Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
- Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın önünde toplananları uyardı: Gösteri yapmak doğru değil
- Manchester United menajeri Solskjaer: Başakşehir eşleşmesi beni heyecanlandırıyor
- Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden İYİ Partili Levent Özeren, tutuklandı
- Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
- Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak
- Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
- Yüzlerce kişi Ayasofya Cami önünde akşam namazını eda etti
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı 24 Temmuz Cuma günü ibadete açıyoruz
- Avrupa Ligi'ndeki Kopenhag-Medipol Başakşehir maçı 5 Ağustos'ta oynanacak
- Aylar sonra gelen hamle! DSÖ, koronanın kaynağını araştırmak üzere Çin'e uzman ekip gönderdi
- Galatasaraylı Mariano'ya Atletico Mineiro talip oldu
- UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
- Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
- Son Dakika: Türkiye'de 10 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1003 yeni vaka var
- TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
- Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi
- Fransız ekibi Le Havre, Bursaspor'dan Kubilay Kanatsızkuş'a kancayı taktı
- Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den 'Pişman mısınız?' sorusuna tepki çeken yanıt
- Arsenal'in eski yıldızı Henry, futbol maçında diz çökerek ırkçılığı protesto etti
- Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
- Balıkesir'de AK Parti'nin 5 ilçe başkanı istifa etti
- AK Parti milletvekili Alpay Özalan'dan Ayasofya paylaşımı: Fethin sembolü artık mahzun değil
- Ayasofya Camii'ne dünyadan tepkiler gelirken İspanya'daki Cordoba Katedrali örneği unutuluyor
- Kırmızı bültenle aranan 4 şahıs yakalanarak ülkeye getirildi
- Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler
- Danıştay'ın kararı Ayasofya Meydanı'nda coşkuyla karşılandı
- Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı
- 26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
- Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
- Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti için resmi teklif yaptı
- Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon