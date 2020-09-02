"10. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı" açıldı
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"10. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı" açıldı

Tekirdağ'da, Alman Tarım Birliği (DLG) tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı" başladı.

02.09.2020 19:57 | Son Güncelleme: 02.09.2020 20:02

Tekirdağ'da, Alman Tarım Birliği (DLG) tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı" başladı.

Süleymanpaşa ilçesi Karaevli Mahallesi'nde 120 bin metrekare alanda açılan fuara 81 firma katılıyor. Fuarda tarım aletleri, zirai ilaç, tohum ve gübrenin yanı sıra ayçiçeği ve mısır gibi ürünler ekilmiş olarak tanıtılıyor.

Etkinliğin açılışında konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, fuarın 10 yıldan bu yana başarıyla devam ettiğini söyledi.

Türkiye'de tarımın çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Yıldırım, "Dünyanın kendi kendini besleyebilen 6 ülkesinden biriyiz. Zaman zaman bazı besin ürünlerini ithal ettiğimiz doğru ama bunları işleyerek tekrar satıyoruz." dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da belediye olarak tarım ve hayvancılığa önem verdiklerini, bu yönde projeler üretmeye devam edeceklerini anlattı.

DLG Fuarcılık Genel Müdürü Onur Kiraz ise etkinlik alanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirlere titizlikle uyduklarını dile getirdi.

Kurdelenin kesilmesi ve stantların gezilmesiyle sona eren törende, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal ile diğer davetliler hazır bulundu.

Fuar, 5 Eylül Cumartesi gününe kadar sürecek.

'10. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı' açıldı

Kaynak: AA

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