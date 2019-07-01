10. Tarım ve İnsan Ulusal Fotoğraf Yarışması

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl da gerçekleştirilen "10. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması"nda dereceye giren eserler Van'da sergilenecek.

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesi amacıyla 2009 yılından bu yana düzenlenen ve bu yıl da gerçekleştirilen "10. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması"nda dereceye girerek sergilenmeye değer bulunan 60 adet eserin Van'da sergileneceği belirtildi. Van-Şişli Öğretmenevi bahçesinde 2-3 Temmuz 2019 tarihleri arasında 10.00 ile 18.00 saatleri arasında sergilenecek olan eserlerin tüm vatandaşlar tarafından görülebileceği bildirildi. - VAN

Kaynak: İHA