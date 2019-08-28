10. Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi

28.08.2019 16:58

Amasya'da, Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen "10. Tarım ve İnsan" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Hazeranlar Konağı Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki sergide tarımın farklı dallarını konu alan 6 kategorideki 62 fotoğraf beğeniye sunuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Şeker, serginin sosyal ve bireysel duyarlılığın gelişmesi için önemli olduğunu belirterek, "Sergi toprak ve tarımın öneminin anlaşılması ve insanların tarımla tarihsel ve kültürel bağının güçlenmesi açısından önemli." dedi.

Vali Vekili Turgay İlhan ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın yanı sıra çok sayıda vatandaşın ilgi gösterdiği sergi, 2 gün boyunca gezilebilecek.

Sergi, Amasya'nın ardından başka şehirlerde de açılacak.

Kaynak: AA