10 tane hindiyle başladı, sürü sahibi oldu, yılbaşını iple çekiyor
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10 tane hindiyle başladı, sürü sahibi oldu, yılbaşını iple çekiyor

22.12.2020 10:21 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:25
10 tane hindiyle başladı, sürü sahibi oldu, yılbaşını iple çekiyor

Sivas'ta yaşayan Murat Genç isimli işadamı, beslenmek için aldığı hindileri sevince çiftlik kurdu.

Sivas'ta yaşayan Murat Genç isimli işadamı, beslenmek için aldığı hindileri sevince çiftlik kurdu. 10 hindi ile kurduğu çiftliğinde kısa sürede 250 hindinin sahibi oldu. Şimdi ise hindilerini yılbaşı öncesi satmayı planlıyor.

Sivas'ta yaşayan 60 yaşındaki işadamı Murat Genç, 2 yıl önce beslenme amacıyla satın aldığı 10 hindiyi Köklüce köyündeki çiftliğine yerleştirdi. Hindileri seven iş adamı, onları kesip yemek yerine beslemeyi tercih etti. Hindilerin sayısı ilk yıl 100 ikinci yılda ise 250'ye ulaştı. Genç hindilerden 200'ünü yıl başı öncesinde satmayı planlıyor. Kalan 50 hindiyi ise beslemeye devam edecek. Genç, canlı hindi kilosunun 30, kesilmiş ve temizlenmiş hindinin kilosunun ise 35 TL olduğunu belirtti.

Murat Genç, hindileri doğal yemlerle beslediğini belirterek, "İlk 10 hindiyle başladım, ikinci sene 100 hindi aldım ve bu sene 250 hindi aldım. Geçen yıl 30 tane sattım, diğerini yedik. Bu yıl 200 tane satacağım. Şuanda isteyen çok, rağbet çok. Doğal besliyorum, doğal olduğu için herkes almayı tercih ediyor. Yılbaşına sayılı günler kaldı, inşallah satışımız olur. 50 tane evime yemek için koyacağım, diğerini satacağım. Temizlenmiş halde 35 liradan, canlı haliyle 30 liradan tartıp veriyorum. Çok arayanlar var. Bu işten çok umutluyum. Zor değil, hevesli olarak devam ediyorum" dedi. - SİVAS

10 tane hindiyle başladı, sürü sahibi oldu, yılbaşını iple çekiyor
10 tane hindiyle başladı, sürü sahibi oldu, yılbaşını iple çekiyor
10 tane hindiyle başladı, sürü sahibi oldu, yılbaşını iple çekiyor
10 tane hindiyle başladı, sürü sahibi oldu, yılbaşını iple çekiyor
10 tane hindiyle başladı, sürü sahibi oldu, yılbaşını iple çekiyor
10 tane hindiyle başladı, sürü sahibi oldu, yılbaşını iple çekiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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