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10 Şubat Pazartesi DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇEGMG Kırklarelispor maçının hazırlıkları sürecekBEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlı ekip, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürecek.

10.02.2020 09:35 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:35
10 Şubat Pazartesi DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE

GMG Kırklarelispor maçının hazırlıkları sürecek

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah-beyazlı ekip, Medipol maçının hazırlıklarını sürdürecek.

TFF 1. LİG14.00 BB Erzurumspor - Keçiörengücü19.00 Akhisarspor - Menemenspor

VOLEYBOLEfeler Ligi18.00 İstanbul BBSK - İnegöl Bld.

GÜREŞ

İtalya'nın Başkenti Roma'da düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası bugün 55, 63, 77, 87, 130 kilolarda yapılacak eleme, çeyrek ve yarı final müsabakalarıyla başlayacak.


Kaynak: DHA
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