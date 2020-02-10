10 Şubat Pazartesi DHA Spor Gündemi
FENERBAHÇEGMG Kırklarelispor maçının hazırlıkları sürecekBEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlı ekip, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürecek.
FENERBAHÇE
GMG Kırklarelispor maçının hazırlıkları sürecek
BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlı ekip, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürecek.
TFF 1. LİG14.00 BB Erzurumspor - Keçiörengücü19.00 Akhisarspor - Menemenspor
VOLEYBOLEfeler Ligi18.00 İstanbul BBSK - İnegöl Bld.
GÜREŞ
İtalya'nın Başkenti Roma'da düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası bugün 55, 63, 77, 87, 130 kilolarda yapılacak eleme, çeyrek ve yarı final müsabakalarıyla başlayacak.