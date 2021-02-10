10 Şubat Çarşamba Koronavirüs tablosu açıklandı! 10 Şubat Çarşamba günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?
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10 Şubat Çarşamba Koronavirüs tablosu açıklandı! 10 Şubat Çarşamba günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?

10.02.2021 20:17 | Son Güncelleme: 10.02.2021 20:20
10 Şubat Çarşamba Koronavirüs tablosu açıklandı! 10 Şubat Çarşamba günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?

Vatandaşlar 10 Şubat Çarşamba koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 10 Şubat Çarşamba günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken, 10 Şubat Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı mı, merak edildi. İşte 10 Şubat Çarşamba Koronavirüs Tablosu!

10 Şubat Çarşamba günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? İşte, 10 Şubat Koronavirüs Tablosu!

10 ŞUBAT ÇARŞAMBA TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI!

10 Şubat Çarşamba bugün koronavirüs vaka, hasta sayıları Sağlık Bakanlığı tarafından henüz açıklanmadı! Güncel verileri haberimizden takip edebilirsiniz.

10 Şubat Çarşamba Koronavirüs tablosu açıklandı! 10 Şubat Çarşamba günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?

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10 ŞUBAT ÇARŞAMBA TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU

10 ŞUBAT ÇARŞAMBA TEST SAYISI

10 Şubat'ta 135.867 koronavirüs testi yapıldı.

10 ŞUBAT ÇARŞAMBA GERÇEK VAKA SAYISI

10 Şubat'ta semptomlu semptomsuz vaka sayısı 8.642 olarak açıklandı.

10 ŞUBAT ÇARŞAMBA HASTA SAYISI

10 Şubat'ta 664 yeni hasta tespit edildi.

10 ŞUBAT ÇARŞAMBA VEFAT SAYISI

10 Şubat itibariyle vefat sayısı 95 olarak gerçekleşti.

10 ŞUBAT ÇARŞAMBA İYİLEŞEN SAYISI

10 Şubat'ta 7.903 kişi iyileşti.

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