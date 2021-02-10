10 Şubat Çarşamba hava durumu! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! Bugün hava fırtınalı mı? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava fırtınalı mı olacak? Yağmurlu mu olacak? Hava sisli, güneşli mi olacak? İşte 10 Şubat 2021 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

10 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Konya ve Karaman dışında İç Anadolu bölge geneli ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Muş'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ NELERDİR?

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

DENİZLİ °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ÇANKIRI °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

KONYA °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DÜZCE °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

AMASYA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

RİZE °C, 19°C Parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 19°C Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

10 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde bölgenin doğusu yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Bölgemiz genelinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

10 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren.aralıklı sağanak yağışlı geçmesi beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği beklenmektedir.

RÜZGAR: Bölgemize bağlı Ankara, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu, Çankırı ve Kırıkkale de rüzgarın; bugünden (Salı) itibaren yarın akşam saatlerine kadar güney güneybatılı yönlerden kuvvetli zaman zaman hamleli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baza gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

10 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyretmeye devam edecek.

RÜZGAR: Güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, ilk saatlerde kuvvetli (30-50 km/sa) ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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