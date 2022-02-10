10 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı
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10 Şubat 2022 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Pekin'de Bugün
02:30 Futbol Aklı
04:25 Spor Toto Süper Lig Goller
04:35 2022 Pekin Kış Olimpiyatları: Artistik Buz Pateni
08:28 İstiklal Marşı
08:30 İngiltere Premier Lig Özetler
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 2022 Pekin Kış Olimpiyatları: Alp Disiplini
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 Spor Toto Süper Lig Özetler
14:00 TBMM-TV
16:30 2022 Pekin Kış Olimpiyatları: Kızak
17:45 Spor Toto Süper Lig Panorama
18:00 Spor Merkezi
19:55 Atalanta - Fiorentina
22:00 Spor Akşamı
22:55 Juventus - Sassuolo
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